Tre giorni a tutta dolcezza. Arriva la fiera del cioccolato. Stand, laboratori e spettacoli

Si apre oggi a Montevarchi la tre giorni del cioccolato, e sarà il taglio di una maxi tavoletta di "fondente" lunga due metri a dare avvio all’evento. "Art&Ciocc", la rassegna del gusto, sarà inaugurata alle 16,30 nella centralissima Piazza Varchi, location della manifestazione, con l’apertura degli stand. Degustazioni e vendita diretta di cioccolato si terranno per tutto il week end. Oggi fino alle 20, domani e domenica a partire dalle 10 del mattino. Ci saranno i migliori mastri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e sono previsti anche momenti di intrattenimento. Domenica pomeriggio arriveranno gli spettacoli itineranti dei trampolieri e giocolieri della compagnia Chicchi d’Uva. Il mago delle "Bolle Giganti" Ferux, invece, a partire da domani, farà divertire tutti i bambini con spettacoli itineranti dalle 13.30 alle ore 18. I piccoli potranno cimentarsi anche nel "Choco Lab", il divertente laboratorio di cucina creativa curato dalla Banda dei Piccoli Chef della dottoressa Barbara Lapini, in programma l’intero fine settimana in via Roma.

Ci saranno eventi anche per i più grandi, grazie all’esibizione live di Niki Dj e alla sua caratteristica Fiat 500 adibita a consolle per un dj set da non perdere. Musica dalle 17 alle 20. Spazio anche alla cultura con le visite guidate di Confguide Arezzo, che proporrà un tour alla scoperta di Montevarchi: i percorsi toccheranno via Roma, via Isidoro del Lungo, via Poggio Bracciolini, Via Trento e piazza Umberto I. La prenotazione è obbligatoria. Art&Ciocc è promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Montevarchi, il sostegno della camera di Commercio di Arezzo-Siena e della Banca del Valdarno e la collaborazione tecnica di Mark.Co e Visit Valdarno. Oggi, al taglio del nastro, oltre al sindaco Chiassai e all’assessore Nocentini, saranno presenti il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e il presidente della CCCia Massimo Guasconi. "L’obiettivo dei nostri eventi è uno e molto chiaro: attirare più gente per promuovere il territorio e le sue attività economiche, oltre che regalare agli avventori qualche sana ora di divertimento e spensieratezza.

E fiere come questa si prestano molto bene allo scopo", ha spiegato Marinoni. "E’ la prima volta che Montevarchi ospita un evento del genere – ha aggiunto il sindaco Chiassai Martini- tre giorni tra gusto, tour, spettacoli e divertimento con l’obiettivo di promuovere la città diventando un punto di riferimento in Valdarno per manifestazioni così importanti".