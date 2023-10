Tre chilometri di mobilità lenta. Inaugurata la ciclopista dell’Arno

Taglio del nastro ieri pomeriggio per il tratto sangiovannese della ciclopista dell’Arno. Oltre 3 chilometri dove pedalare in tutta sicurezza dal confine con il comune di Figline e Incisa Valdarno fino a quello con Montevarchi, sempre costeggiando il fiume. Un ulteriore passo in avanti per la mobilità dolce in Valdarno, che andrà ad integrarsi alla rete già esistente. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Valentina Vadi, il consigliere regionale ed ex assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, la giunta comunale, lo studio Chiarini associati che ha curato il progetto e i cittadini che hanno voluto prendere parte all’iniziativa pedalando sulle due ruote. "Siamo davvero molto felici e soddisfatti - ha affermato Valentina Vadi - di inaugurare, oggi, il tratto sangiovannese della ciclopista dell’Arno, un’infrastruttura verde che attraversa la Toscana dalla sorgente alla foce del fiume Arno, finanziata dalla Regione Toscana con fondi europei.

Il progetto di ciclopista che passa dal nostro Comune è stato avviato nella precedente consiliatura insieme ai comuni di Figline e Incisa Valdarno e Montevarchi, e noi lo abbiamo portato a compiuta realizzazione in questi quattro anni consegnando, finalmente, alla città un’infrastruttura ecosostenibile dotata di aree di sosta che potrà rappresentare anche uno strumento di promozione turistica del nostro territorio, oltre che uno stimolo per la cittadinanza in direzione di una mobilità sostenibile ed una valorizzazione del fiume Arno". Il nuovo percorso ciclabile fa parte del più ampio progetto "Ciclopista dell’Arno e del Sentiero della Bonifica", che prevede la realizzazione di piste ciclabili collegate l’una all’altra con l’intento di costruire un unico itinerario lungo il fiume Arno partendo dal Falterona fino alla foce a Marina di Pisa. "E’ una grande soddisfazione – ha aggiunto Ceccarelli – vedere che l’idea, che all’inizio sembrava solo un’utopia, si stia piano piano, lotto dopo lotto, realizzando, offrendo nuove opportunità ai cittadini e ai visitatori. In questi anni molti altri progetti riguardanti la mobilità dolce si sono aggiunti e si stanno concretizzando, ma la ciclopista dell’Arno rimane, per me, la più affascinante". L’intervento, del valore di quasi un milione di euro, finanziato dalla Regione Toscana con un percentuale di cofinanziamento da parte dei comuni, ha previsto anche due passerelle di 24 e 26 metri sui torrenti di Vacchereccia e San Cipriano e un’area di sosta attrezzata al ponte Ipazia d’Alessandria.