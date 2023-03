Tre autobus guasti in poche ore Disagi per gli studenti diretti alle scuole

Giornata nera ieri per il trasporto pubblico locale. Tre autobus di linea del percorso urbano di Arezzo infatti si sono fermati, tutti bloccati per guasti. Problemi dovuti a mezzi obsoleti secondo il sindacato, ma Autolinee Toscane fa sapere che entro l’anno arriveranno nuovi mezzi. In ognuno dei casi che si sono verificati ieri si è trattato di danni importanti che non hanno permesso ai mezzi di riprendere la regolare corsa. Il primo autobus di Autolinee si è fermato ieri mattina alle 8 a Guido Monaco dove è arrivato appena in tempo per poter scendere gli studenti che andavano a scuola. Lì ha atteso qualche ora prima di essere recuperato da un carroattrezzi. Non sono arrivati alla fermata invece i passeggeri della Lancetta che si è bloccata nella mattinata di ieri nella corsia di via Crispi. Chi si trovava a bordo è dovuto scendere e attendere un mezzo sostitutivo.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno regolato il traffico fino a che l’autobus, di dimensioni più piccole rispetto ai classici pullman, fosse spostato alla manutenzione. Sempre ieri ma intorno alle 13,15 si è fermato l’autobus della linea S in viale Santa Margherita. Tutti e tre gli episodi hanno portato a qualche ritardo. Mentre i sindacati segnalano la gravità del problema e parlano di mezzi vecchi costretti a viaggiare senza sosta, da parte sua Autolinee fa sapere che ad Arezzo arriveranno nuovi autobus entro il 2025, di cui cinque quest’anno" fa sapere il nuovo gestore del trasporto pubblico". "Il parco mezzi attualmente ha un’età media alta, circa 11,5 anni e per questo facciamo oltre 100 interventi di manutenzione al mese sugli 89 mezzi che compongono la flotta aretina"

A.B.