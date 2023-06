Tre artisti, una mostra dai mille richiami

Vittorio Angini, Tommaso Musarra e Dario Polvani espongono a Palazzo Ferretti fino al 2 luglio in una mostra eclettica che unisce tre linguaggi diversi, ma uniti dall’interesse comune per la forma, oltre che da temi condivisi. Una visita significa comprendere il dialogo sul quale i tre artisti hanno impostato la mostra. Trenta le opere di Dario Polvani, aretino, celebre per le sue "sospensioni" atmosferiche, caratterizzate dal tratto netto. Il modo di colorire interagisce con quello esplosivo di Vittorio Angini, aretino e presente con 25 dipinti, confermano la sua capacità di trasformare le emozioni in dinamismi dirompenti. A questi, caratterizzati da toni accesi e le delicate scelte cromatiche di Polvani, si uniscono i 10 dipinti e le 15 sculture di Tommaso Musarra, siciliano, capace di utilizzare i materiali dal bronzo alla ceramica. Non estraneo alla cultura classica, ne dà un’interpretazione originale, sperimentando forme armoniche

Liletta Fornasari