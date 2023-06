Tre artisti in campo con le loro opere da oggi in Provincia

Tre artiste, tre suggestioni. Che poi è anche il titolo della mostra che si apre oggi nella sala d’onore della Provincia. I protagonisti sono Valentino Bruschi, Cinzia Gragnoli e Katia Tucci. Pezzi forti del Cenacoli degli Artisti aretini,, che tra l’altro ne promuove anche la tripla personale. Una trentina di opere, in uno scenario non solo bello ma anche a pochi passi dai grandi eventi della Giostra. La mostra rimarrà aperta fino al 23 giugno: e identico l’orario da qui alla chiusura. Andrà dalle 1 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e possibilità di gustarla anche di domenica. L’inaugurazione è prevista per domani alle 17 e sarà guidata da Sabina Bruni di Marcena. L’evento rientra nella serie "Tracce d’Arte", un percorso che lancia alcuni nomi forti della pittura aretina, con i loro quadri. Il fil rouge? Il mondo che ci circonda, la natura in testa, raccontato dalle diverse sensibilità dei tre artisti. Il cui confronto e quindi le cui diversità diventano il sale dell’appuntamento, con l’occasione di affacciarsi su sensibilità lontane l’una dall’altra.