Tre anziani in ospedale dopo lo scontro fra auto Lunghe code e disagi

Incidente ieri mattina in viale fratelli Rosselli, all’incrocio semaforico con via Romana. Nello scontro fra due auto sono rimaste ferite tre persone. Sono due uomini, di 78 e 77 anni, e una donna di 79 anni che hanno riportato alcune lesioni, sono stati trasportati in codice 2 al San Donato. Sul posto: due ambulanze della Misericordia di Arezzo e di Monte San Savino, i vigili del fuoco e gli agenti della municipale per i rilievi di legge. All’incrocio si sono formate lunghe code.