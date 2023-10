Travolto pedone di 35 anni. È grave

Ennesimo e grave incidente stradale poco prima delle 16 di ieri in Valdarno. Stavolta è accaduto a Montevarchi in via Meuccio Ruini, la strada che unisce viale Matteotti nel quartiere Peep alle direttrici di marcia verso dall’antistadio e l’area dei Centri commerciali. Per cause in accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni un pedone di 35 anni è stato investito da un’auto in transito in un’arteria di scorrimento della città di solito particolarmente trafficata. Violento l’impatto. L’uomo, a quanto pare residente nel posto, è stato catapultato sul cofano della vettura e nel volo ha sbattuto la testa sul parabrezza. Immediato l’allarme e la macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi minuti. Sul luogo dell’investimento, allertati da quanti avevano assistito al fatto, sono arrivati i sanitari dell’emergenza – urgenza con l’automedica della vallata e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini in servizio 118. Una corsa tempestiva, quella dei soccorritori che in primo luogo hanno provveduto a stabilizzare il ferito. Viste, tuttavia le sue condizioni generali e soprattutto il serio trauma cranico riportato è stato richiesto l’intervento di Pegaso 1. In breve l’equipaggio del velivolo, atterrato nei paraggi, ha preso in carico il paziente che poi è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Le Scotte di Siena per essere sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure del caso. Nel frattempo proseguivano i rilievi degli uomini dell’Arma per ricostruire la dinamica dell’episodio.