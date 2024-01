Travolto in bici dall’auto. Ciclista grave in ospedale. Al volante a novanta anni

E’ in rianimazione con prognosi riservata il ciclista che domenica mattina è stato travolto da un’auto lungo la Sr 71, in località Vallone, nel Cortonese. Illeso l’uomo al volante dell’auto: ha 90 anni. Il ciclista è un 60enne, cittadino di Castiglione del Lago, nella frazione di Borghetto (frazione di confine, tra Cortona, Castiglione del Lago e Tuoro).

La polizia municipale di Cortona ha sequestrato i veicoli coinvolti. Come da prassi verrà aperto in Procura un fascicolo per lesioni gravissime per far luce su quanto accaduto sulle strade del comune di Cortona e accertare le responsabilità di chi era alla guida: compito che spetterà ai vigili urbani della città etrusca guidati dal comandante Gianni Landi, intervenuti sul posto per i rilievi di rito e per la gestione del traffico che sulla Sr71 è rimasto congestionato per i tempi necessari alle operazioni di polizia.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma quel che si sà per certo è che i due veicoli procedevano in direzioni opposte: la lancia Y si stava muovendo in direzione Castiglion Fiorentino mentre la bicicletta nel momento dell’impatto stava procedendo verso il lago Trasimeno.

Alle 9:30 i veicoli si sono scontrati in località Vallone, frazione tra Camucia e Terontola: l’urto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato a terra dopo il colpo. Ad avere la peggio, come sempre succede quando è coinvolto un veicolo a due ruote, è stato proprio il 60enne in bici, residente a Castiglione del Lago.

I primi soccorsi sono stati affidati alla Misericordia di Cortona mentre è stato poi necessario l’intervento dell’elisoccorso della regione Toscana, Pegaso 1, che si è alzato in cielo per trasferire l’uomo a Siena in codice rosso: direzione Le Scotte di Siena dove è arrivato in gravi condizioni. Il ciclista si trova ancora in rianimazione con prognosi riservata.

E’ il secondo incidente in pochi giorni lungo il tratto chianino della Sr 71 che coinvolge una bici: il 23 dicembre era rimasto ferito, diversi km dopo, nel comune di Arezzo, un altro uomo che, per cause ancora da accertare, si era scontrato con un’auto all’altezza di Policiano. Dopo più di una settimana ancora l’uomo è ricoverato alle Scotte di Siena in rianimazione.

La prognosi è ancora riservata. Morì invece quest’estate, sempre nel tratto cortonese della regionale, Ettore Gervini, sbalzato a terra dal suo scooter dopo lo scontro frontale con una Fiat Panda guidata da un 79enne.