Travolto dall’auto, è salvo. Due Mari chiusa per ore. Operaio ferito alla mano

Due nuovi incidenti sul lavoro. Non si ferma la lunga lista di infortuni sul luogo di lavoro ad appena tre mesi dall’inizio dell’anno.

Ieri mattina un uomo di 32 anni è rimasto ferito in un’azienda di Viciomaggio, nel comune di Civitella, in cui si lavora l’acciaio. L’uomo stava lavorando ad un macchinario quando ad un tratto qualcosa è andato storto, e la lama gli ha tagliato tre dita di una mano, una delle quali adesso rischia l’amputazione. Erano le 8,10 quando è scattato l’allarme dall’azienda; immediato l’arrivo dei soccorsi dell’emergenza urgenza dell’Asl arrivati sul posto con l’auto infermierizzata da Arezzo e l’ambulanza della Misericordia. I sanitari hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in codice gallo al pronto soccorso del San Donato.

Fortunatamente le sue condizioni generali non sono gravi, ma il rischio che perda un dito è serio. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici del Pisll che si occupano di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sempre ieri, dopo poche ore da quanto accaduto a Viciomaggio, è stata sfiorata una tragedia lungo il tratto aretino della E78, dove stava lavorando un dipendente di una ditta di manutenzione stradale. Erano le 12.37 quando i mezzi dell’emergenza urgenza sono intervenuti per soccorrere un 29enne, operaio stradale, investito da un’auto in transito lungo la galleria Piffarino, tra Palazzo del Pero e Le Ville.

Il dipendente della ditta di manutenzione stradale stava operando lungo la quattro corsie. Per farlo nella maggior sicurezza possibile, il furgone della ditta era stato posizionato per segnalare il restringimento di carreggiata e la presenza di uomini al lavoro. Ma tanto non è bastato. Il conducente dell’auto lo ha investito, per cause ancora in corso di accertamento. Prima avrebbe travolto il lavoratore, per poi terminare la propria corsa contro il furgone della ditta. Le condizioni del dipendente non sono gravi, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Arezzo per i rilievi di legge e per la regolamentazione del traffico che, a causa dello schianto, è rimasto a lungo bloccato. Presenti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e coordinamento delle operazioni di soccorso e il personale Pisll della Asl. Spetterà alle forze dell’ordine ora ricostruire le cause dell’accaduto.

Il 20 marzo un 25enne è stato raggiunto da una scossa elettrica mentre stava lavorando all’istallazione di un impianto di fibra ottica a Sansepolcro. Tre settimane prima a Ponte a Poppi un 23enne senegalese, operaio in una fabbrica di silos in acciaio, è caduto a terra durante le manovre di una gru. Il 18 gennaio a Bucine ad 35enne cade addosso un ponteggio. Appena tre giorni prima: ferito un 35enne che stava lavorando ad un macchinario in Casentino.

