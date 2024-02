Travolta e uccisa da auto mentre attraversa la strada. Oggi l’ultimo saluto a Gina Cenni nella chiesa del paese

BIBBIENA

Si svolgeranno oggi alle ore 11 nella chiesa di Partina i funerali di Gina Cenni, la casentinese di 77 anni investita da un’auto mercoledì pomeriggio nel cuore del paese.

L’anziana stava attraversando la strada per andare a gettare i rifiuti quando è stata travolta da una macchina guidata da una persona anche lei residente nello stesso paese. Inutili i tentativi dei soccorritori arrivati immediatamente sul luogo dell’incidente: la pensionata è deceduta sul colpo. Ad assistere al terribile incidente è stata un’altra signora che dalla finestra aveva appena salutato l’anziana donna. Una terribile tragedia che ha molto colpito tutti gli abitanti di Partina. Gina Cenni era infatti molto conosciuta ed apprezzata in paese e la notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio. Questa mattina familiari e conoscenti si ritroveranno tutti nella chiesa di Partina per darle un ultimo saluto.