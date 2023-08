Travolge ciclista e fugge Preso pirata della strada Lo incastrano i video che riprendono la targa

di Lucia Bigozzi

Ci sono i video che fissano la scena. Ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza a fissare la sequenza della targa e a incastrarlo. è durata poco la fuga di un trentacinquenne foianese che nella notte di venerdì ha investito con l’auto un ciclista. Non si è fermato a soccorrerlo e per questo è stato denunciato dai carabinieri che sono risaliti a lui visionando le immagini degli "occhi" telematici. Indagini lampo nella notte poi ieri la svolta con l’identificazione dell’uomo che anzichè prestare soccorso al ferito, se n’è andato. A farne le spese è un ventenne di origine egiziana che percorreva in sella alla bicicletta via di Sinalunga, una strada della circovallazione del paese molto trafficata. È accaduto tutto dopo mezzanotte: da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma che hanno eseguito i rilievi di legge, pare che il ragazzo sia stato colpito con lo specchietto della macchina. Una rovinosa caduta sull’asfalto gli ha provocato una serie di ferite e contusioni non gravi ma sufficienti per i soccorritori a richiedere l’intervento del Pegaso.

Molti i foianesi che pur nel cuore della notte hanno sentito il rumore dell’elisoccorso mentre volteggiava sul paese per poi atterrare al campo sportivo dove il ferito è stato trasportato a bordo di un’ambulanza dell’Avis. Da qui il trasferimento al policlinico di Siena. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le ricerche dei carabinieri si sono concentrate sull’automobilista che si è allontanato subito dopo l’impatto con il ciclista. Tuttavia il pirata della strada ha lasciato qualche traccia: sull’asfalto sono rimasti pezzi della carrozzeria di un’utililitaria di colore bianco e lo specchietto che ha colpito il ciclista. Durante il sopralluogo nella sua abitazione, i carabinieri hanno visionato la vettura e l’hanno trovata priva dello specchietto laterale. Un indizio che insieme alle immagini delle telecamere di sicurezza ha chiarito definitivamente il quadro.

La vettura è stata sequestrata e agli investigatori, il trentacinquenne foianese avrebbe riferito di non essersi accorto di aver colpito il ragazzo e per questo di non essersi fermato a prestare soccorso. Sarà un giudice a ricostruire la verità.