Traumi in età pediatrica. Corso per genitori e caregiver organizzato dal distretto

Un corso per genitori e caregiver utile a prevenire i traumi in età pediatrica. Si svolgerà venerdì 21 febbraio dalle 15 alle 18 all’auditorium dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia grazie alla partecipazione del personale infermieristico dell’emergenza territoriale che opera nel territorio del Valdarno. Dalle manovre salvavita come la disostruzione delle vie aree fino a consigli e dimostrazioni pratiche per prevenire e gestire tempestivamente le criticità. Il tutto attraverso indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche.

"I programmi di divulgazione sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze pediatriche rappresentano il modo più efficace per ridurre gli eventi traumatici - sottolinea la responsabile ostetrica dell’Unità funzionale attività consultoriali della zona distretto del Valdarno, Stefania Mugnai – Da qui la volontà di organizzare anche quest’anno un corso dedicato, fruibile dalla cittadinanza per informare genitori e caregiver sui corretti comportamenti da adottare a scopo preventivo per prevenire i traumi più frequenti nei bambini in ambito domestico e stradale".

"Una corretta informazione sancisce un patto di alleanza con la comunità, aumenta la consapevolezza e incentiva comportamenti virtuosi" - evidenzia la direttrice f.f. della zona distretto del Valdarno, Marzia Sandroni. "Ringrazio per la preziosa collaborazione il personale sanitario dell’emergenza territoriale 118 che saprà restituire ai genitori un’informazione preziosa".

L’evento è su prenotazione telefonando al numero 3357455091 o scrivendo a: [email protected]

Mas. Bag