Trasporti, penalizzate le scuole: "Così le iscrizioni sono a rischio"

VALDICHIANA

C’è poco da dire: senza un adeguato sistema di trasporti le scuole superiori della Valdichiana sono penalizzate. Chi, tra gli studenti, sceglierebbe un istituto difficilmente raggiungibile? Ebbene, nella vallata del Clanis è difficile spostarsi coi mezzi pubblici da un borgo all’altro, specie da "sud a nord" o viceversa, da Lucignano a Cortona, o viceversa, per fare un esempio. Il che non è "solo" un problema di infrastrutture ma una questione che si va a ripercuotere anche sulla vita scolastica di chi quest’anno si dovrà iscrivere alle scuole superiori per proseguire gli studi. Come spiega il preside Cristiano Rossi, dirigente scolastico dell’istituto di Lucignano e coordinatore dei presidi della Valdichiana "le tratte che mettono in collegamento una parte all’altra della Valdichiana sono sprovviste di corse che gli studenti possano utilizzare la mattina per andare a scuola e il giorno per tornare a casa".

Il risultato? Magari gli studenti si iscrivono agli istituti altrove e il che, se la scelta dipende solo ed elusivamente da una mancanza di bus, penalizza le scuole della vallata. "Alla fine le iscrizioni sono determinate anche dai trasporti: per uno studente di Lucignano, Foiano, Monte San Savino diventa più facile in alcuni casi rivolgersi agli istituti di Arezzo città o magari verso Siena". Già l’anno scorso erano stati portati avanti degli incontri tra i comuni della Valdichiana, l’assessore ai trasporti della regione Toscana, Stefano Baccelli e i dirigenti per trovare una quadra. Quadra che però non è arrivata ad un anno di distanza e che adesso, da ieri che sono iniziate le iscrizioni, pesa sugli istituti della vallata. Rispetto alla questione, l’assessore ai trasporti del comune di Cortona, Silvia Spensierati, che già l’anno scorso aveva seguito la faccenda, si è detta disponibile e fortemente interessata a riaprire il dialogo con regione e azienda per trovare una soluzione davanti a queste criticità. Tra l’altro, sottolinea Rossi "le scuole della Valdichiana hanno un grande vantaggio: oltre a essere istituti all’avanguardia, offrono una personalizzazione della didattica – spiega – qui gli studenti li conosciamo tutti per nome, conosciamo i loro punti di forza e, viceversa, dove è necessario insistere per dar loro il nostro supporto come docenti".

Luca Amodio