Trasportavano più di due chili di hashish: la Polizia di Stato li arresta in Autosole

Polizia stradale

Arezzo, 28 marzo 2023 – La Polizia di Stato di Arezzo, nella notte di ieri, ha intercettato e arrestato due trafficanti di droga trovati in possesso di 2,200 chili di hashish.

Erano da poco passate le 3, quando una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Battifolle ha fermato, durante il quotidiano controllo dell’autostrada del sole, una Fiat Punto con targa italiana e con a bordo due giovani.

I due, appena maggiorenni, nati e residenti in provincia di Treviso, non hanno fornito delle convincenti spiegazioni ai poliziotti aretini riguardo ai motivi del loro viaggio e pertanto è scattata nei loro confronti una perquisizione personale estesa all’auto.

A prima vista sembrava tutto a posto, i ragazzi incensurati e l’auto “pulita” non sembrava alimentare sospetti, ma, l’esperienza degli investigatori aretini ha ancora una volta fatto la differenza. Quell’istinto li ha portati ad approfondire il controllo, trovando, così, sotto i sedili, uno zainetto, dal quale gli agenti estraevano 22 panetti di cellophane risultati poi contenere 2,200 chili di hascish per un valore complessivo di oltre 50.000 euro sul mercato dello spaccio.

I due giovani sono stati, quindi, arrestati in attesa del processo per direttissima fissato per il giorno successivo, mentre sia l’auto che lo stupefacente sequestrati per la successiva confisca. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto anche un Iphone risultato provento di una rapina avvenuta lo scorso 24 febbraio in provincia di Belluno, per la quale sono state avviate indagini per capire se i due arrestati abbiano avuto un ruolo attivo o “solamente” ricettato il telefono.