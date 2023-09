"Trasfigurazioni", la personale dell’artista di Carmelo Lombardo

Verrà inaugurata domenica 17 settembre, alle 17 alla Pinacoteca di Castiglion Fiorentino nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, la mostra "Trasfigurazioni", personale dell’artista di Carmelo Lombardo dedicata alla sua più recente produzione e alle opere da poco esposte al Grand Palais di Parigi. L’esposizione, realizzata con il Patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e curata da Lucrezia Lombardo e Josip Miskovic, propone al pubblico alcune tele inedite e che presentano un’evoluzione onirica dello stile dell’artista, unitamente ai lavori esibiti a Parigi. La pittura di Lombardo, esponente italiano del movimento artistico "Figuration critique", è un viaggio ininterrotto in cerca di quell’orizzonte che, nella sua completezza, trascende la separazione e restituisce un senso alla natura di questa fragile vita. Pittore di origini siciliane, il cui destino lo ha poi condotto ad Arezzo -città di cui ha animato la vita culturale, assieme al gruppo di artisti attivi tra gli anni ’60 e ’70- Lombardo si caratterizza per uno stile figurativo che, se all’inizio era profondamente simbolista e vicino ad autori della Secessione viennese, primo tra tutti Klimt, con l’andare del tempo si è evoluto in una poetica maggiormente surreale e onirica, in cui la tela si spalanca a mondi immaginari e poetici, ove le cose si schiudono nella loro intima bellezza.

Dopo le prime mostre Lombardo, ancora giovane, entra a far parte degli artisti seguiti da "Galleria Orfino" di Venezia, mentre espone nei maggiori musei europei, a partire dal Grand Palais di Parigi, in occasione dei vari saloni della "Figuration Critique". Proprio nella capitale francese prende infatti avvio l’avventura di Lombardo, che lo porterà ad entrare in contatto con le maggiori gallerie internazionali -come la galleria "Lilian Francois"- e con gli artisti che appartenevano al movimento fondato da Maurice Rapin e Mirabelle Dors, i quali affermavano la rivalutazione delle arti figurative al di fuori delle tendenze astratte degli anni ’60 e ’70.