Trappola anti-maxicolpi Una rete di telecamere su tutte le vie di fuga Il Comune accelera

di Lucia Bigozzi

Alberto Pierini

Lassù qualcuno vi guarda. Un occhio elettronico, di quelli che non verseranno mai una lacrima ma ai quali nulla sfugge. A cominciare dalle targhe. "Occhi" ancora non aperti ma che di qui a breve lanceranno un nuovo assist alle forze di polizia. Nella linea che aveva indicato l’ultimo comitato per l’ordine pubblico convocato dal Prefetto. E dell’analisi che proprio ieri sulle nostre colonne faceva il questore Maria Luisa Di Lorenzo, forte anche della sua esperienza investigativa, dopo gli ultimi colpi alle imprese orafe.

"Una rete di telecamere in grado di riprendere perfettamente le targhe sarebbe una mano importante a tante indagini". La palla passa al Comune, che comunque è a buon punto.

"Stiamo lavorando proprio in questa direzione" conferma l’assessore ai lavori pubblici e al traffico Alessandro Casi. "Avevamo recepito questa istanza in prefettura e siamo impegnati a risolverla in tempi brevi. I dettagli del progetto sono allo studio del comandante della polizia municipale Aldo Poponcini".

La questione quindi è in buone mani. Al di là del suo ruolo non è un mistero quanto Poponcini sia esperto delle innovazioni tecnologiche legate alla circolazione, tanto da aprire la strada spesso a soluzioni poi adottate anche da altri comandi.

"Credo – si limita a dire con la solita cautela – che nell’arco di quindici giorni il progetto dettagliato sarà pronto". Poi naturalmente starà all’amministrazione trovargli una scorciatoia: ma alla luce dell’emergenza oro e del pressing sul fronte della sicurezza non dovrebbe essere difficile.

La sintesi? Il quadro che filtra è quello di una rete di 18-20 telecamere di videosorveglianza. In attesa del progetto nessuno si sbilancia ma dovrebbe trattarsi di quella tecnologia già adottata in alcune zone della provincia, da Sansepolcro al Valdarno. Vere telecamere di lettura targhe, dotate di software per la gestione dei dati.

Telecamere semplici, non appese a mille codici ma in grado di effettuare una scansione perfetta del cosiddetto "corpo targa". Per capirci si parla di una precisione di lettura del 99,8%, roba proibita allo sguardo di qualunque umano, pur con esperienze di ordine pubblico.

Le telecamere sarebbero piazzate su tutti i principali viali di accesso e di uscita dalla città: e quindi sulle vie di fuga delle bande che colpiscono soprattutto nottetempo sul territorio. E sarebbero impianti di controllo doppi: sia in entrata che in uscita. Le postazioni sono da definire: ma è chiaro per chi conosce Arezzo che difficilmente escluderanno direttrici come via Fiorentina, via Romana, la statale 73 da e verso San Zeno, via Alessandro Dal Borro, via Buonconte, viale Santa Margherita.

Ed è solo una prima traccia, da estendere anche a strade a ridosso del raccordo. Non serviranno a risolvere gli ultimi casi, a cominciare dal maxi-colpo alla Jessica. Ma contribuiranno a dipanare, e in certi casi ad evitare, quelli futuri. Non è poco.