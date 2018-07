Arezzo, 23 luglio 2018 - Tragico schianto nella notte. Eleonora Polenzani, una ragazza di 20 anni di Sansepolcro, è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30, nel tratto della strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille, nel comune di Citerna (Perugia), già più volte teatro di gravi fatti di cronaca. La giovane era al volante della propria auto, una Toyota Yaris, e stava tornando verso casa al termine di una giornata estiva. Viaggiava insieme a una ragazza quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto, ha toccato il guard rail all’altezza di una curva ed è finita fuori strada in un campo. L’impatto è stato fatale per la ventenne, che è morta sul colpo. Sarebbe dovuta partire per le ferie oggi e sembra che tornasse da una festa. Quasi illesa l'amica, ricoverata in ospedale con una prognosi di alcuni giorni.

Sul posto immediato è scattato l’allarme: sono intervenuti i carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Lorenzo Stazi, i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i medici del 118. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto sulla ragazza, per lei non c’è stato nulla da fare.

Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente, dalle prime informazioni nessun altro mezzo è stato coinvolto. Una notizia che è corsa veloce a Sansepolcro, dove in molti conoscevano la ventenne. Sul luogo dell’incidente, mentre proseguivano i rilievi di carabinieri e vigili del fuoco, nella notte di ieri sono arrivati anche i familiari della ragazza, i parenti, gli amici, straziati dal dolore, improvviso che ha spezzato una calda serata di mezza estate.

La strada provinciale 100 tra Pistrino e Fighille è stata negli ultimi anni teatro di gravissimi incidenti anche con esito mortale,un tratto contestatissimo per i suoi pericoli.