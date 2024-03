Tragedia sul campo. Oggi la data dei funerali

TERRANUOVA

Non si conosce ancora la data del funerale di Enzo Organelli, 73enne residente a Terranuova Bracciolini morto sabato per le gravi ferite inferte dalla moto zappa con la quale stava lavorando in un terreno, di proprietà di un familiare, a Pogi alto nel comune di Bucine.

La salma è ancora sotto sequestro delle autorità competenti, già dalla giornata odierna potrebbe però essere riconsegnata ai familiari che, assieme ai tanti amici, tributeranno l’ultimo saluto a quest’uomo molto conosciuto a Terranuova per aver creato, molti anni fa, una falegnameria e punto vendita nel centro cittadino specializzandosi nella realizzazione di mobili e arredi di pregio.

L’attività, oggi gestita dalla figlia, aveva permesso all’uomo di poter coltivare alcune passioni tra le quali quella dell’orto proprio come ha fatto nel pomeriggio di sabato, in una giornata che sembrava come tante altre ma che, attorno alle 13, si è trasformata in tragedia.

Forse per una caduta accidentale, la moto zappa gli è piombata addosso ferendolo al punto tale che nemmeno la tempestiva chiamata al 112 della moglie, che ha assistito alla scena e che con lui era salito in Valdambra per aiutarlo, è servita per farlo rimanere in vita.

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’era più niente da fare. Sul posto anche la locale compagnia dei Carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto.

La troppa sicurezza nel manovrare il mezzo agricolo gli è forse risultata fatale, la sfortuna di inciampare su di un piccolo pendio scosceso ha fatto il resto.

