Tragedia sfiorata nell’ora di lezione Crolla un pezzo di controsoffitto Ferito studente, paura in classe

di Angela Baldi

Durante la lezione la professoressa alza lo sguardo e si accorge che nel controsoffitto dell’aula, dove appoggia l’impianto di areazione, c’è qualcosa che non va. Avverte la direzione dell’anomalia, il collaboratore scolastico è allertato, i banchi vengono spostati per precauzione e una mail viene spedita dalla segreteria all’ufficio tecnico del Comune per sollecitare un controllo.

Non passa nemmeno un quarto d’ora e quando tra una lezione e l’altra i ragazzi si alzano, uno di loro passa proprio nella zona interdetta. Fatalità, una porzione di controsoffitto si stacca esattamente in quel momento e gli finisce in testa, ferendolo. Il crollo è avvenuto ieri mattina all’interno di un’aula della scuola secondaria di primo grado all’interno dell’istituto Margaritone di Arezzo. A rimanere ferito dal pezzo di cartongesso crollato, è un ragazzo di terza media tra i 13 e i 14 anni che in quel momento si trovava in piedi, come gli altri compagni, per il cambio dell’ora. Dalla scuola sono stati attivati immediatamente i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza con a bordo i sanitari del 118. Il ragazzo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di per le cure del caso.

Dalla scuola assicurano che sia subito dopo il crollo, sia in ospedale (come riferito dai familiari), il ragazzo è sempre rimasto vigile. Al San Donato lo studente di terza media ha ricevuto le cure e due punti di sutura sulla testa. Per le verifiche sulla struttura scolastica sono intervenuti alla scuola di via Tricca anche i vigili del fuoco.

Dopo un primo sopralluogo, l’aula interessata dal crollo del controsoffitto è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini. Sul posto sono arrivati anche i tecnici del Comune. Tutta la scuola infatti, la cui origine è relativamente recente, le aule e le stanze del personale docente, compresi gli uffici di segreteria, è costruita allo stesso modo e ogni classe è dotata di controsoffitto in cartongesso dove si appoggia l’impianto di areazione. Lo stesso che ieri ha ceduto in un punto ferendo un ragazzo. I controlli al Margaritone andranno avanti anche nei prossimi giorni per accertare che non ci siano altre anomalie.