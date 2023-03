Traffico illecito di rifiuti Terranuova valuta l’ipotesi di entrare nel processo keu

di Maria Rosa Di Termine

Il Comune di Terranuova sta valutando di costituirsi parte civile nel processo sullo smaltimento illecito del keu, le ceneri derivanti dai processi di essiccazione dei fanghi di depurazione del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno, e degli scarti di lavorazioni orafe. Di recente si sono concluse le indagini preliminari che hanno interessato varie zone del Valdarno, in particolare l’impianto di frantumazione inerti "Lerose S.r.l." di Levane, nel comune di Bucine, finito al centro dell’inchiesta, e nella terra di Poggio Bracciolini la variante alla Strada Provinciale 7 di Piantravigne. Qui, stando agli inquirenti, nel 2017 sarebbero state usate per realizzare il sottofondo stradale oltre 27 mila tonnellate di materiali contaminati forniti dalla ditta che li avrebbe invece certificati come idonei alle lavorazioni.

Dall’atto conclusivo delle indagini è emerso che il municipio terranuovese è un potenziale soggetto danneggiato e per questo gli amministratori hanno affidato all’avvocato Massimo Conti di Firenze l’esame degli atti processuali per l’eventuale costituzione di parte civile e l’incarico di rappresentanza e difesa dell’ente. La vicenda di Terranuova rientra nell’ambito del lavoro investigativo della Direzione Distrettuale Antimafia fiorentina che si è concluso con 26 persone indagate per reati che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l’inquinamento ambientale, alla corruzione anche in materia elettorale. Nello specifico nell’area finita sotto la lente dei controlli sarebbe stato appurato che l’impresa appaltatrice dell’opera avrebbe acquisito gli inerti nella certezza che fossero innocui e utilizzabili per operazioni di riempimento anche a diretto contatto con il terreno e le falde acquifere. Secondo i magistrati però il quadro è ben diverso con la presenza di inquinanti pericolosi e in grado di contaminare in modo marcato il territorio. Nell’elenco delle sostanze riconducibili al keu figura, infatti, il cromo e per le linee di trattamento dei rifiuti orafi l’arsenico, il boro e il selenio. Come si ricorderà nel giugno del 2021 era stato il gestore della discarica a presentare un esposto contro ignoti alla Dda, perché nel corso dei monitoraggi annuali previsti dal Piano di Sorveglianza e Controllo attivato per certificare la qualità ambientale della zona erano stati rinvenuti valori alterati di cromo e cromo esavalente in uno dei 29 pozzi di campionamento della falda sotterranea. Dagli accertamenti integrativi di una società di consulenza tecnica era emersa una diretta correlazione con la natura dei terreni utilizzati per la costruzione del nuovo nastro d’asfalto e nel dicembre successivo i Carabinieri del Noe e i tecnici dell’Arpat avevano raccolto campioni di terreno per verificare la causa dell’inquinamento poi imputato, appunto, all’attività illegale.