Traffico, il sabato del grande bunker Chiuse anche via Roma e via Crispi

di Alberto Pierini

AREZZO

Chi arriva da viale Michelangelo di fronte alla Stazione non potrà girare verso il centro ma andare solo a dritto. In Guido Monaco uscita obbligatoria dopo il Continentale. Via Roma e via Crispi sbarrate fino all’innesto di via Guadagnoli. E in Porta Buia stop alla Cadorna senza poter proseguire verso via Garibaldi.

Sono solo alcuni dei tocchi e ritocchi di una giornata straordinaria. Una di quelle giornate eccezionali davvero, perché in poche centinaia di metri e in poche ore si concentra il mondo. Da quel dei gruppi storici e folcloristici a quello più tradizionale dei banchi del mercato a quello simbolico dei fiori. I fiori della Santissima Annunziata, l’apertura ufficiale della primavera aretina, la porta tra i geloni e le gemme.

Ma dietro gli eventi, un motore anche per la ripartenza di un pizzico di turismo dopo il semi-letargo di marzo, c’è un prezzo da pagare. Ed è quello del traffico e della circolazione. Che oggi come non mai sono messi alla prova con tutte le gambe.

Perché si sa: basta chiudere via Roma e via Crispi per andare in debito di ossigeno, figuriamoci se a questa chiusura si accompagnano la chiusura sostanziale di via Petrarca e di tante arterie generalmente maestre per il popolo degli automobilisti.

Partiamo proprio dal pomeriggio di un giorno speriamo da leoni. Perché il grosso delle chiusure si concentra nella fascia tra le 15 e le 18: forse un po’ meno, in genere lo scacchiere della polizia municipale, riapre le barriere in anticipo. Ma stiamo larghi per praticità. I punti chiave? Lo stop al traffico fino alle 17.30 e forse oltre in via Crispi e in via Roma su tutta la loro corsa e non solo fino a via Margaritone, su parte di piazza guido monaco, in via Garibaldi ( tra via di San Clemente e via San Lorentino).

Stesso orario? Da via Signorelli non pensate di girare in via Crispi, anche se avete un taxi. Stop su tutto il percorso del corte storico: stop anche dalle sedi dei quartieri, i cui gruppi raggiungeranno a piedi, stile sfilata di Giostra, i punti di convergenza, proprio in via Roma e via Crispi. Chiuse tutte le strade della zona a monte di via Roma e via Crispi, via e piazza San Domenico, via Sassoverde e via Ricasoli. Ammessi solo residenti "per comprovati motivi". Blocco dalle 15 alle 20 in via dei Pileati e piazza Madonna del Conforto; via Ricasoli; piazza del Duomo; piazza della Libertà.

Il bunker è completato da da quello intorno alla Fiera dei Fiori. Le auto potranno accedere fino alla Cadorna, in via Porta Buia: niente accesso in via Garibaldi e ovviamente chiusa anche piazza del Popolo, invasa dai banchi. E nel quadro ideale della giornata non dimentichiamo la zona Giotto. Perché è sabato e quindi il sabato del mercato. E la cittadella dei banchi vuole la sua parte di traffico, quella tradizionalmente chiusa dalla rotonda vicino allo Stadio fino a tuta via Giotto fino all’innesto con viale Signorelli.

Sui parcheggi la Cadorna dovrebbe rimanere aperta, salvo complicazioni, e così l’Eden. Via Pietri anche ma con obbligo di svolta a sinistra e non in destra, direzione viale Santa Margherita. Un carosello nel quale si leva l’appello, un po’ paterno e un po’ no, del comandante dei vigili Aldo Poponcini.

La sintesi? Meritiamoci questi eventi, prudenza e soprattutto tanta pazienza. Ma questo è già molto più paterno.