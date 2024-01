Traffico ferroviario sulla linea lenta: "Sarebbe disastroso per i pendolari"

"Saremo irremovibili sul fatto che la soluzione ai problemi non possa essere il dirottamento del traffico ferroviario sulla linea lenta, perché rappresenterebbe un disastro per i pendolari e per il territorio". Lo ha detto nelle ultime ore il vice sindaco di Montevarchi Cristina Bucciarelli, che giovedì scorso ha partecipato all’incontro della conferenza dei sindaci con l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli. Bucciarelli ha analizzato in maniera puntuale il contratto di servizio fra la Regione e Trenitalia che, nel 2018, è stato affidato con procedura diretta per 15 anni. "A differenza delle altre volte in cui il contratto aveva una durata quinquennale - ha spiegato - si è deciso un rinnovo di lungo periodo. Soluzione condivisibile, perché, in questo modo, impegna il gestore a fornire una qualità maggiore in termini di efficienza ed efficacia del servizio ferroviario e di investimenti". Unitamente al documento, Regione e Trenitalia hanno sottoscritto un piano per il raggiungimento degli obiettivi regolatori che prevede, proprio entro i primi cinque anni, il raggiungimento di determinati standard. "Qui non solo il servizio non è migliorato - ha aggiunto il vice sindaco - ma nell’ultimo anno e mezzo si sono raggiunti livelli di disservizio inaccettabili".

Per questo Bucciarelli ha chiesto alla Regione di sapere quali penali sono state o saranno applicate a Trenitalia e quali le azioni intraprese per il rispetto dei termini del contratto. Due i punti sui quali l’amministrazione comunale di Montevarchi è stata irremovibile: il rispetto degli standard qualitativi del servizio e nessuna proposta di dirottamento dei treni sulla linea lenta. "La condizione del trasporto ferroviario è ormai insostenibile – ha proseguito il vice sindaco – Continuiamo a ricevere segnalazioni e lamentele per i disservizi subiti dai cittadini senza mai trovare una soluzione definitiva a criticità che da anni investono migliaia di persone.

Siamo molto preoccupati e non sono più sufficienti i report che l’assessore presenta agli incontri che attestano criticità e possibili cause dei ritardi, addirittura fino a risalire al nodo romano. E’ giunto il momento di agire". Bucciarelli ha poi sottolineato come il confronto con il settore dell’alta velocità, auspicato dall’assessore regionale, avrebbe dovuto svolgersi già da tempo e non in un prossimo futuro. "Nel 2024 non è accettabile che non si sia in grado di garantire un servizio essenziale quale quello del trasporto pubblico su ferro – ha concluso - L’inaffidabilità del servizio ferroviario non provoca solo un disagio temporaneo agli utenti, ma rende loro impossibile organizzare la propria vita lavorativa o di studio. Poi il pendolare può anche trovare soluzioni alternative, ma davvero vogliamo aggravare ulteriormente il traffico su ruota che gravita ogni giorno su Firenze?". Non è mancata una stoccata alla Regione Toscana, invitata ad assumersi la responsabilità di garantire un servizio efficiente ai cittadini, dando finalmente una risposta celere e concreta al calvario dei valdarnesi che ogni giorno viaggiano in treno.