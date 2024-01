Tradizione e qualità al servizio dei clienti. Il bilancio dell’assemblea di Federcarni

Tanti i macellai aretini che hanno partecipato all’assemblea regionale di Federcarni Confcommercio Toscana, convocata nel cuore del Chianti a Villa Corsini. Una giornata importante per la categoria che ha visto la presenza di ospiti illustri come il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Nardella, insieme al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, il presidente regionale di Federcarni Alberto Rossi. Fra i temi affrontati nel dibattito non poteva mancare la lotta alla carne sintetica, che ha visto la Regione Toscana schierata in prima linea accanto alle associazioni degli allevatori e ai macellai.

L’appuntamento è servito a fare il punto sull’andamento del mercato e sulle ultime novità della professione, alla luce della rivoluzione digitale che sta interessando anche le macellerie tradizionali. "Sono il fiore all’occhiello del commercio alimentare – ha sottolineato il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - negli anni sono riuscite ad evolversi senza abbandonare mai i principi della tradizione: qualità e genuinità dei prodotti".

"I banchi delle macellerie sono diventati vetrine d’eccellenza per piatti che richiedono creatività e attenzione ai valori nutrizionali, in cui la carne è solo uno degli ingredienti" ha detto il presidente di Federcarni Confcommercio Toscana, Alberto Rossi. Nella provincia di Arezzo sono 168 le macellerie attive, a fronte delle 1574 presenti in regione. Attività che mantengono una forte fidelizzazione con il cliente, sempre più alla ricerca di prodotti di alta qualità: "il motto è diventato “meno ma meglio” – ha spiegato Alberto Rossi - si sceglie cosa mangiare in maniera più ragionata: meno salumi e più carne fresca, e poi no agli allevamenti intensivi".