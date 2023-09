Tradizione e novità nel ricco programma del Settembre sangiovannese

Arezzo, 5 settembre 2023 – Dopo il ricco e apprezzato cartellone estivo, con iniziative che spesso hanno registrato il sold out, si apre l’atteso Settembre Sangiovannese che quest’anno affianca alla tradizione importanti novità.

Dalla Festa della Rificolona a quella del Perdono dalla 11 edizione della Marzocchina a Bright 2023 passando per conferenze, concerti, spettacoli e mostre. Alla presentazione del cartellone questa mattina, martedì 5 settembre, nella ex sala giunta del Comune, erano presenti il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi, il presidente della Pro Loco Massimo Pellegrini e i rappresentanti di tutte le associazioni e le realtà che hanno contribuito ad allestire il cartellone.

“Un Settembre sangiovannese ricco come non mai quello che presentiamo quest’anno”, hanno dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. “In primo luogo, i tre appuntamenti tradizionali, da molti anni ormai capisaldi del settembre sangiovannese, ossia la Rificolona, la Marzocchina e il Perdono, si presentano in una veste arricchita e rinnovata.

Una nuova veste per la Rificolona, che arricchisce e innova la formula tradizionale, senza perdere il senso profondo della tradizione. Quindi una Marzocchina che si colora di nuove forme e manifestazioni, affiancando alla classica ciclostorica una Marzocchina a piedi e una Marzocchina dedicata alle auto d’epoca, così da godere nei modi più diversi dei bellissimi e suggestivi panorami offerti dalla nostra città, dalle splendide campagne del Valdarno e dal meraviglioso paesaggio dell’ex area mineraria Enel.

Infine un Perdono ricco di iniziative, che a fianco degli appuntamenti tradizionali e irrinunciabili, inserisce importanti novità, tra intrattenimento, spettacolo e buon cibo, senza perdere di vista la tradizione e la storia, alle quali sono dedicati appuntamenti specifici, tra cui giovedì 14, giorno dell’inaugurazione delle festività, la rievocazione storica con il corteo storico fiorentino (alla quale seguirà un suggestivo e coreografico spettacolo di fuoco), e venerdì 15 la conferenza di Carlo Fabbri, con interventi animati, dedicata alle origini del “Perdono Grande” di agosto e del ‘Perdoncino’.

Oltre a questi tre grandi appuntamenti, abbiamo numerosissime iniziative di spettacolo e cultura, concerti, proiezioni cinematografiche, per finire – negli ultimi giorni del mese – con l’ormai consueto appuntamento di BRIGHT – La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, organizzato dal CGT e dagli Istituti scolastici del Valdarno, e una serie di iniziative dedicate alla solidarietà e all’associazionismo, con la Ruota della Solidarietà e il Festival della Partecipazione.

Da parte nostra, un sincero ringraziamento a tutti coloro, singoli e associazioni, che con passione, dedizione e competenza, hanno organizzato gli eventi, consentendo alla nostra città di conferma viva e vitale. Una città da vivere, tra tradizione, arte, cultura e intrattenimento”. Festa della Rificolona. Torna la festa della Rificolona a San Giovanni Valdarno con il tradizionale concorso di rificolone e zucche organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio del Comune e particolarmente apprezzato dai bambini di tutte le età.

Si inizia mercoledì 6 settembre alle 21 in centro storico con il “Girotondo di favole”, uno spettacolo itinerante dedicato ai più piccoli a cura dell’associazione culturale Masaccio. E si prosegue giovedì 7 settembre alle 16,30 con il laboratorio di rificolone e zucche in collaborazione con il Progetto Cittadini attivi, dalle 20,45 la sfilata per le vie del centro storico che arriverà in piazza Masaccio alle 21,15 circa per la benedizione e la fiaccolata dal campanile.

A seguire si svolgerà il concorso vero e proprio con la premiazione dei vincitori. La città della gioia. Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre all’oratorio Don Bosco si svolgeranno incontri, spettacoli e animazioni per tutte le età dal titolo “La città della gioia. Educare alla legalità”. Apertura del cantiere del teatro comunale Bucci.

Sabato 9 settembre alle 17,15 il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, insieme alla giunta comunale, ai progettisti dello studio De Vita e Schulze architetti di Firenze, ai tecnici che hanno collaborato al progetto e alla cooperativa Archeologia che ha vinto l’appalto, inaugurerà il cantiere del teatro comunale Bucci.

Sfilata canina. In occasione dei 60 anni di attività dell’Ucceleria Paolo, sabato 9 settembre alle 18,30 la Pro loco di San Giovanni Valdarno organizza una sfilata canina Cena in piazza. Sabato 9 settembre alle 20 la tradizionale cena in piazza Masaccio a cura dell’associazione Residenti in centro storico. Biglietti disponibili presso la Pro loco di San Giovanni Valdarno e l’attività I fiori di Vanna.

La Marzocchina, 11esima edizione. Sabato 9 e domenica 10 settembre si svolgerà l’undicesima edizione de La Marzocchina, la ciclostorica del Valdarno Superiore che accoglie ogni anno partecipanti provenienti da tutta Italia e da oltre confine per un evento all’insegna dello sport, della passione e della condivisione.

La Marzocchina è una scampagnata tra amici, con vecchie bici d’epoca, attraverso i centri storici e le splendide campagne del Valdarno. 2 Percorsi da 25 e da 50 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui moltissimi km di strade bianche per rivivere la storia della vallata racchiusa fra Arezzo e Firenze.

La Marocchina è patrocinata dai comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Incisa Figline Valdarno e dalla Regione Toscana. Per l’intero weekend San Giovanni Valdarno si animerà di eventi collaterali sempre inerenti il mondo delle due ruote come il mercato ciclo storico che sarà allestito da sabato 9. Sia per i partecipanti che per le famiglie al seguito sono organizzati tour guidati per la visita dei musei cittadini.

La Marzocchina si dividerà la domenica mattina in tre eventi: la classica ciclostorica, La Marzocchina a piedi e la Marzocchina Classic Cars con auto d’epoca. Staffetta sotto le stelle. L’evento podistico Staffetta Sotto le Stelle a San Giovanni Valdarno è una gara a staffette in programma la sera di mercoledì 13 settembre.

La manifestazione giunge quest’anno alla sua 16esima edizione e sarà disputata nelle vie del centro storico sangiovannese con arrivo sotto il caratteristico Palazzo D’Arnolfo. Festa del Perdono. Giovedì 14 settembre prenderanno il via i festeggiamenti ufficiali della Festa del Perdono 2023 che si protrarranno fino a lunedì 18 settembre. Si comincia giovedì alle 21,15 con il corteo storico alla presenza del Gonfalone della città di San Giovanni Valdarno del Gonfalone della città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina.

E poi video mapping dedicati a Giovanni da San Giovanni, spettacoli, camminate solidali, conferenze e concerti come quello di Walter Sterbini il 15 settembre. Da segnare in calendario l’esibizione dei Mescaria il 16 settembre alle 21,30 in piazza Masaccio e quella di Bobby Solo il 17 settembre alle 21,15 in piazza Masaccio a cura di Materiali sonori. Da giovedì 14 settembre sarà aperto il luna park in piazza della Libertà, largo Vetrai e il tratto finale di via Cesare Battisti che resterà allestito, in via eccezionale, fino a martedì 19.

Giostre, attrazioni e banchetti per intrattenere e divertire grandi e piccini. Novità 2023 sarà il Perdono dei sapori e dei saperi con mercati enogastronomici, laboratori di cucina e spettacoli itineranti a cura di Confesercenti Arezzo. Alan Pace Band Martedì 19 settembre in piazza Cesare Battisti la Pro Loco organizza il concerto cover di musica rock anni ‘60 e ’70. Il ciclone. Venerdì 22 settembre alle 21,15 in piazza della Fornace si terrà la proiezione del film in pellicola “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni a cura di Alberto Evangelisti e Fabio Tinella.

Sarà presente l’attore Sergio Forconi e condurrà la serata Piero Torricelli. Bright 2023 – la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.Venerdì 29 settembre a San Giovanni si festeggia “Bright, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di diffondere la cultura scientifica.

Dimostrazioni, esperimenti e giochi interattivi che coinvolgono i cittadini per tutta la giornata organizzati dal Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena con gli Istituti scolastici del Valdarno un’occasione per avvicinarsi all’affascinante mondo della scienza ed entrare in contatto con le persone che della ricerca hanno fatto la propria missione quotidiana. Festival San Giovanni 2023 Sabato 30 settembre alle 21,30 in piazza Masaccio si svolgerà la seconda edizione della Ruota della Solidarietà, iniziativa benefica a cura dell’associazione Paro Paro e della Pro Loco.

Mostre. Saranno 3 le mostre che saranno inaugurate in questo Settembre sangiovannese. La prima sarà quella di Giammarco Sicuro “Can you smile for me? L’infanzia sperduta” un’esposizione fotografica alla Pieve di San Giovanni Battista realizzata per Unicef che inaugurerà sabato 16 settembre.

Domenica 17 e lunedì 18 settembre alla Cappella dei Pellegrini sarà possibile ammirare la mostra di presepi “Charles, l’uomo che scrisse il Natale” mentre dal 23 settembre pronta la mostra Orizzonti, a cura di Daniele Fenaroli con il supporto di Cloe Perrone a Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea.