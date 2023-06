"Traditi dall’assicuratore" Dagli allerta su Facebook a una decina di denunce

di Gaia Papi

Avrebbe intascato i premi delle assicurazioni auto, poi sarebbe sparito nel nulla. Al momento sono poco meno di una decina le denunce arrivate alla polizia , ma c’è da scommettere che aumenteranno a vista d’occhio nelle prossime ore.

Nel mirino un noto assicuratore aretino: alcuni dei suoi clienti lo accusano di averli truffati. Come? Lo hanno raccontato lsui social, per poi presentare denuncia alle forze dell’ordine.

"Il titolare dell’agenzia ha pensato bene di intascarsi i soldi dell’assicurazione auto di molti clienti e rendersi poi irreperibile", è la segnalazione raccolta dagli inquirenti. La dinamica lamentata, ancora tutta da verificare sul filo delle indagini;, è quanto mai semplice: incassare i soldi e far perdere le proprie tracce: o almeno questa è l’accusa mossa da una serie di automobilisti. In gran parte clienti fedeli che finora avrebbero messo le mani nel fuoco sull’onestà del professionista. E invece ora confessando di essere rimasti con un palmo di naso.

Affermano di aver regolarmente pagato il premio per l’assicurazione auto alla data della scadenza e di aver poi scoperto che l’assicuratore non aveva versato quei soldi. Si sono visti privati di una copertura assicurativa, con conseguenti rischi per la loro incolumità e quella degli altri automobilisti. Qualcuno lo ha scoperto da una lettera arrivata a casa a firma dell’assicurazione: "La sua polizza è scaduta da oltre un mese" era scritto, nero su bianco. Ad altri clienti è andata peggio: sono stati fermati per un controllo dalle forze dell’ordine che hanno scoperto la grave mancanza.

Così oltre alla beffa, il danno: hanno dovuto pagare una multa salata, qualcuno parla di 700 euro e una decurtazione di 5 punti sulla patente. La storia sta facendo il giro della città e aumentano segnalazioni e denunce. La Squadra Mobile, coordinata da Sergio Leo, sta indagando sulla vicenda. Ancora niente trapela, ma si sa che al momento sono una decina le denunce arrivate alla polizia e non è detto che truffati non si siano rivolti anche ad altre forze dell’ordine.

Siamo ancora nella fase iniziale delle indagini. Se porteranno a confermare l’accusa, l’assicuratore dovrebbe affrontare le conseguenze legali e finanziarie per il suo comportamento. Nell’immaginario collettivo, è chiaro, c’è chi già se lo immagina a godersi il "tesoretto" da qualche parte. Ma qui più dell’immaginazione servono i fatti ed è quelli che la polizia sta provando a mettere a fuoco. Confrontando le testimonianze, ricostruendo gli eventuali pagamenti, risalendo alla posizione dell’interessato. Indagini, insomma. L’esito prossimamente qui.