Traditi dal nome di un paziente Spunta nel manifesto, Asl multata

di Alberto Pierini

La multa che non ti aspetti. Perché se vai a 100 all’ora in centro o parcheggi sul marciapiede sai più o meno a cosa vai incontro. Se scatti la foto di un triage del pronto soccorso e ti dimentichi di controllare cosa ci sia scritto sullo schermo di un computer no. E fatichi perfino a capirlo quando te lo contestano.

E’ quello che è successo alla Asl ed è davvero ai limiti del rispetto della privacy. Una casualità assoluta, difficile anche chiamarla distrazione, ma salata. Ventimila euro, non poi il tesoro dell’isola: ma insomma sono sempre tanti.

Specie per chi li ottiene. Un signore, finalmente anonimo, che in quel nome che spunta in un angolo del manifesto riconosce il suo. Fa ricorso al garante e vince.

Lo scenario? Una campagna a favore della sanità pubblica: con tanto di cartellone, ben fatto tra l’altro. "La sanità di tutti per la salute di tutti". L’immagine sceglie un ingresso al pronto soccorso, quel servizio di accoglienza che poi è richiesto dai pazienti. Tutto perfetto, tutto chiarissimo. Ma...

Guardando con la lente di ingrandimento da detective c’è uno schermo acceso del computer, normale in un luogo di lavoro come questo. Lo schermo di un’infermiera: E in quello schermo il display non è proprio vuoto vuoto. Un pugno di lettere, scritte piccolissime, di quelle che una bella fetta della popolazione non avrebbe neanche notato e l’altra fetta non avrebbe letto. Il protagonista sì.

Si concentra sull’immagine, magari avvertito da un amico, forse la allarga, e scopre che quel nome è proprio il suo e il cognome lo stesso. Forse i più avrebbero alzato le spalle e magari conservato la foto a futuro ricordo. Lui no, ben informato si è ricordato che in Italia c’è una legge che tutela la privacy. E ha deciso di andare fino in fondo.

"Hanno violati i miei dati personali" è la sostanza della richiesta rivolta al garante. E il garante, come del resto era inevitabile, gli ha dato ragione.

Oddio, non è che da quel nome saltassero patologie o altri dettagli sul suo passaggio ospedaliero: solo il nome e il cognome. Però la legge è chiara ed ecco la multa da ventimila euro. Con il direttore generale Antonio D’Urso che con saggezza decide di finirla qui. Disporre cioè di procedere alla definizione della controversia pagando un importo mari alla metà della sanzioni, quindi diecimila euro, senza presentare ricorso contro il provvedimento.

Anzi, addirittura proprio dalla Asl sembra fosse partita una segnalazione al garante: una sorta di outing per confermare la perfetta buona fede dell’azienda. Sulla quale, del resto, neanche il paziente dovrebbe aver mai dubitato. Conclusione?

Beh, da ora in poi immaginiamo che le lenti di ingrandimento si sprecheranno anche negli uffici della Asl, perché alla fine prevenire è sempre meglio che curare. Mentre ci sarà chi mastica amaro per non aver visto il proprio nome su quello schermo. Perché, sosterrà, se Parigi vale sempre una Messa una "citazione" vale sempre una cifra a quattro zeri: diecimila o ventimila che siano.