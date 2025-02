Tra sentieri e natura, la guida "Cortona ogni passo una meta"

Sopra quel paese che sta sulla collina c’è un mondo da scoprire a piedi e con lo zaino in spalla. Un mondo che le guide escursionistiche Beatrice Milani e Angiolo Naldi hanno battuto palmo a palmo per riaprire vecchi sentieri e tracciarne di nuovi. Da questo enorme lavoro è nata la guida in due volumi "Cortona ogni passo una meta" che accompagna alla scoperta della montagna cortonese tra storia, sentieri e natura.

Il primo volume verrà presentato sabato 15 febbraio alle 17.30 nella Sala Pavolini in Piazza Signorelli a Cortona, evento organizzato dalla Factory Dardano 44, associazione cortonese punto di riferimento culturale e sociale per il territorio. Una guida con indicazioni, racconti, curiosità, leggende e fonti certe che porta fino ai confini con le Foreste Casentinesi e l’Umbria, perché, dicono gli autori, camminare è soprattutto guardarsi intorno, cercare le tracce antropiche dai basolati alle specie arboree fino alle tracce degli animali, immagini e sensazioni che si dipanano come in un film. Ma anche un invito al trekking consapevole.

Infatti il cammino porta sul Monte Ginezzo inserito nella "Rete natura 2000", area protetta per animali e specie vegetali anche rare o a rischio di estinzione, in cui è indispensabile addentrarsi con rispetto. Una guida necessaria, potremmo dire, perché non tutti i percorsi della montagna cortonese sono tracciati, se si escludono i sentieri Cai, fra cui il Sentiero 50 che collega Passignano alla Verna, la nostra spina dorsale appenninica sulle tracce di San Francesco.

Milani e Naldi con appunti dettagliati descrivono ogni tratto, dalla lunghezza al dislivello, tracce antropiche, caratteristiche del terreno, epitaffi inaspettati, edicole votive, grazie alle quali è impossibile sbagliare. "Quando non abbiamo potuto rintracciare fonti storiche - spiegano gli autori - ci siamo riferiti ai racconti dei nonni e alle testimonianze del secolo scorso". C’è da fidarsi. Altre presentazioni a Pierle, il 17 febbraio e il 13 marzo nella sede del Cai di Arezzo.