Tra maschere e trenini. È Carnevale a Rigutino

Mancano pochi giorni al Carnevale, il periodo più divertente dell’anno e presto le strade della provincia di Arezzo torneranno a riempirsi di musica e colori. Da sempre attiva nella celebrazione dell’evento è la Val di Chiana, con lo storico Carnevale dei bambini di Rigutino, una frazione alle falde di Monte Lignano. A partire da domenica 21 gennaio e per tutte quelle successive fino all’11 febbraio, è in programma la nuova edizione 2024, ricca di eventi e di novità. Una tradizione consolidata che va avanti da mezzo secolo. "L’anno scorso abbiamo raggiunto il traguardo dei cinquant’anni. Un anniversario che è stato possibile solo grazie al sacrificio di tutta la nostra squadra, composta anche da giovanissimi volontari". A parlare è il presidente del comitato del Carnevale Giancarlo Agnelli, che si dice entusiasta, come ogni anno, di dare il via all’evento. Ogni domenica, a partire dalle ore 14.30, avverrà la consueta sfilata dei carri allegorici, mentre nel pomeriggio diversi spettacoli allieteranno i presenti: "Quest’anno abbiamo puntato molto sull’intrattenimento con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d’età", commenta Valentina Parrini, addetta all’organizzazione. Nel dettaglio, il 21 gennaio alle 15.30 l’esibizione del Gruppo Storico di Lucignano, composto da musici, sbandieratori e figuranti, permetterà di fare un vero e proprio tuffo nel Medioevo. Il 28 gennaio, dalle ore 15, un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica: il concerto della Filarmonica Castiglionese. Inoltre, sarà possibile incontrare Minnie e Topolino e farsi una foto ricordo insieme a loro. Dopo il successo dell’ultima edizione, anche quest’anno sarà prevista la gara a premi per tre categorie: il costume più realistico, il più originale e il più stravagante. In occasione della terza giornata, il 4 febbraio, dalle 14.30 alle 15.30 saranno aperte le iscrizioni per il concorso "Barbie & Supermario", dove tutti saranno chiamati a partecipare, senza limiti di età. Il costo per l’iscrizione è di 5 euro. L’ultima domenica 11 febbraio, l’artista Fire Aida si esibirà con coreografie uniche sui suoi trampoli. Immancabile la presenza del "Rigutino express", il trenino che da anni percorre la zona della festa e la trucca-bimbi, molto amata dai più piccoli. A deliziare i palati sarà presente lo stand delle tradizionali "ciacce" fritte, con il contributo di Sangria Party. L’evento, organizzato dal Comitato Carnevale con il Patrocinio del Comune di Arezzo, è a ingresso gratuito a partire dalle 14. In caso di maltempo la giornata di festa verrà recuperata il giorno 18 febbraio.

Sofia Zuppa