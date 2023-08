Tra le sale sulle orme del tempo Gran vetrina: arazzi, mobili, dipinti

di Alberto Pierini

Lo hanno rinvenuto in una di quelle ville dietro Careggi nelle quali il verde e la pietra sembrano dividersi lo spazio e il tempo. Era lì, o comunque al mondo, dal 1500: un gigantesco mascherone attribuito a Giovanni Angelo Montorsoli, raffigurato in una smorfia quasi satiresca. E che per secoli gli ospiti hanno sfiorato per bere o rinfrescarsi, essendo usata come bocca di fontana per interni. Ora è nel cuore della mostra antiquaria di Cortona: e con neanche ventimila euro te la porti via, insieme alla sua incredibile storie. Una storia che tracima da tutti gli angoli dell’evento.

Come in ogni antiquaria, diranno i nostri 100 lettori: no, di più, perché qui la storia ha il marchio doc. Ogni pezzo ha un expertise naturale, l’indicazione esatta del secolo e del periodo. Non mette, come la Fiera, al centro la trouvaille, la caccia al gioiello, ma di gioielli tempesta gli spazi, tutti inequivocabili. E così il viaggio tra le sale è al tempo stesso quello nel tempo e in una mostra dove, volendo e potendo, le prede sono a portata di mano.

Come il busto di giovane donna: è di terracotta, risale al pieno ’700 e non potrebbe essere altrimenti essendo opera di Jean-Jacques Caffieri, uno degli scultori di Luigi XV, un seno scoperto, i capelli che cascano morbidamente sull’altro lato, perfetto come alle origini: la stima anche in questo caso supera i quindicimila euro.

Un viaggio, un viaggio continuo. Che a volte si imbatte su mobili difficili da mettere in un monolocale o in una casa arredata Ikea ma splendidi nella loro concezione. Forse l’esempio più tipico . Come il grande mobile in massello di abete e tiglio, siamo addirittura in pieno ’400, interamente decorato con foglie di oro zecchino. Lo guardi quasi intimidito, non capisci se per il valore del pezzo o per il tempo che filtra dai suoi risvolti.

Mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e in marmo, tessuti come l’arazzo di seta sbarcato dal ’500 e che raffigura personaggi di corte tra re e regine.

La mappa si compone sotto i tuoi occhi anche sul piano degli espositori e della loro provenienza. Diversi sono toscani ma non hanno la maggioranza nelle sale di Cortona Antiquaria. Lì dove le proposte cadono da Mantova, Monselice, Novara, Caserta, Bergamo, Torino, Badia Polesine, Rovigo, Spoleto, Cremona e perfino da Madrid. Un passo dopo l’altro si aprono le grandi terre dell’antiquariato, incrociate con quelle più familiari, da Arezzo a Firenze.

E prosegui il tuo bagno nel tempo. Accarezzato da due calici veneziani, di quelli dal gambo quasi ricamato dai maestri vetrai della laguna. Per arrivare a due saliere d’argento che farebbero strabuzzare gli occhi a qualunque ospite poteste avere in casa. Per non dimenticare le pitture, un altro marchio di fabbrica della mostra un tempo del mobile antico. Una "Predica di San Giovanni" della scuola di Giacomo Brandi, un "Paesaggio con bestiame" del ’500, con il mandriano che si gode la scena in un angolo del quadro, quasi insieme a voi.

E ancora un dipinto olio su vetro di una Madonna con Bambino e San Giuseppe, di un realismo che toglie il fiato, E per gli incontentabili ecco cassettoni in radica di noce intarsiata, arazzi, credenze toscane laccate: e un fantastico crocifisso del ’400. Il Cristo non ha la croce sulla quale appoggiarsi ma il dolore è quasi contagioso e chi lo ammira sobbalza. Bello e straziante, a caccia dell’unica emozione che manchi: la parola