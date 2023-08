"Tra i mobili la capitale della moda" Partita la mostra, in arrivo nuove idee

di Simona Santi Laurini

È di norma l’evento conclusivo dell’estate cortonese, Cortonantiquaria taglia il traguardo delle 61 edizioni e lo fa stando al passo con i tempi, evolvendosi e strizzando l’occhio alla contemporaneità. Lo dimostra l’ospite d’onore di quest’anno, Giuseppe Angiolini, ambasciatore di Arezzo e della moda, ben felice di essere stato invitato a dare visibilità ad un evento dedicato all’antiquariato, mondo che lui – da aretino ed ex presidente della Fiera – conosce decisamente bene. "Cortona è un posto fantastico, che tutto il mondo ci invidia. Qui si può ammirare questa mostra che unisce all’antiquariato la musica, l’arte con la pittura macchiaiola e l’esposizione dedicata a Signorelli.

La moda è un concetto trasversale, che valorizza la libertà, come nell’arte – racconta – e mi ha fatto piacere questo invito, le istituzioni devono collaborare, Arezzo e Cortona non sono antagoniste, non deve esserci campanilismo. Ad Arezzo, ad esempio, dobbiamo diventare più bravi a comunicare, investendo di più in promozione. Come fanno qui nella città etrusca, dove sono più bravi di noi, in questo. Dobbiamo internazionalizzare i nostri luoghi".

La presenza di Angiolini dovrebbe addirittura dare origine ad un nuovo evento dedicato alla moda, già parzialmente costruito con il vice sindaco Francesco Attesti, che ha sottolineato come questa sia un’estate dedicata alla bellezza, anche grazie alla mostra "Signorelli 500", verso i 15 mila ingressi.

E proprio l’arte trova spazio in queste due settimane di antiquariato, la collaterale è dedicata all’Ottocento e ai macchiaioli. "Livorno. L’eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia" che mette in risalto un particolare momento della storia dell’arte italiana, la più tarda fase evolutiva della pittura di macchia, quando trova una nuova identità con Guglielmo Micheli, Ulvi Liegi, Giovanni Bartolena, Mario Puccini, Plinio Nomellini, Gino Romiti, Renato Natali, Oscar Ghiglia.

Tornando al taglio del nastro di ieri, presente un parterre de roi con tutte le istituzioni e le forze dell’ordine. "Non ci dobbiamo dimenticare del passato – ha sottolineato il presidente della provincia Alessandro Polcri – dobbiamo preservare gli antichi mestieri, le istituzioni e la scuola devono fare la loro parte".

E a dire il vero, tra gli oltre venti antiquari di questa edizione 2023, c’è anche una under 30, Irene Bifolchi di Casa Matilde, a Montepulciano, per la seconda volta al Centro Convegni S. Agostino. "Il nostro settore ha una carenza di giovani, ma lo scorso anno abbiamo ricevuto un pubblico piuttosto fresco: Cortonantiquaria è un evento speciale e noi ci vogliamo essere. Sono presenti gallerie molto contemporanee, un evento che si apre anche ai giovani".

Tra le curiosità selezionate dal direttore artistico Furio Velona, i tappeti del Caucaso, un dipinto della scuola di Giacinto Brandi, una piccola scultura in terracotta policroma del XVIII secolo della scuola napoletana, r una Madonna con Bambino e un cassettone fiorentino delle botteghe Granducali in radica di noce intarsiato alla maniera olandese. "Anche in questa edizione – dice con orgoglio il sindaco Luciano Meoni - Cortonantiquaria propone un’offerta di prestigio, grazie ad una selezione di espositori di qualità e ad una collaterale che saprà creare interesse. Grazie al livello della proposta culturale, come avvenuto lo scorso anno in occasione del sessantesimo anniversario, la Mostra nazionale di arte e antiquariato trova nuova linfa e contribuisce alla crescita economica del territorio".