Tra autismo e cure dentali Qui gli esperti

Il congresso odontoiatrico "Authentic Smiles" in favore dei giovani pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico ha già raggiunto oltre 100 adesioni tra i professionisti del settore. L’appuntamento è in programma a Cortona domani al centro convegni Sant’Agostino con partenza alle ore 8,30. Sarà il sindaco di Cortona Luciano Meoni, che opita per la seconda volta in terra etrusca l’iniziativa, a portare i saluti seguito dal dentista cortonese Andrea Fabianelli che è anche l’organizzatore dell’incontro. Fabianelli ha dato vita all’iniziativa insieme ad Associazione Italiana Odontoiatri, all’associazione Autismo Arezzo e Toscana, Andi, Aio e Università degli Studi di Siena, con la collaborazione anche di numerosi sponsor. Seguiranno gli interventi dei relatori, quali Patrizia Lucchi, Jean Louis Cairoli, Nicola Scotti, Giorgio Atzeri, Domenico Barbalace, Nicola Discepoli, Fausto Sommovigo, Pasquale Casaburo, Antonello Di Felice ed Ezio Bruna. "L’obiettivo - spiega proprio il dottor Andrea Fabianelli - è quello di presentare la nostra filosofia odontoiatrica e di vita ad una platea di specialisti selezionati e sensibili ad un approccio conservativo e bio-orientato ma anche attenti alle problematiche sociali". Oltre all’aspetto scientifico, "Authentic Smiles" ha anche un lato solidale. Infatti, parte del ricavato della manifestazione servirà a sostenere attività per bambiniragazzi affetti da problemi dello spettro autistico nel periodo estivo. In particolare il Comune in collaborazione con la Asl, sta valutando nuovi interlocutori e luoghi del territorio per attività ludico - ricreativo ed esperienziale. Il fine è quello di offrire più momenti di inclusione nel tessuto territoriale, nelle attivitàaziende locali inclusa la montagna. Il lavoro che viene portato avanti dagli uffici con le varie figure professionali della disabilità, richiede un’attività di costruzione continua modellata sulle esigenze dei singoli ragazzi e per questo complessa. Il progetto verrà realizzato sulla base delle caratteristiche delle persone coinvolte. La.Lu.