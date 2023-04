Tra artigianato e turismo Polcri: "Così si cresce"

di Claudio Roselli

Sole primaverile e clima gradevole per tenere a battesimo la 48esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Una piazza del Popolo piena di autorità istituzionali, ieri mattina, in occasione della cerimonia di inaugurazione della manifestazione, bagnata da un chiaro segnale di ottimismo e dalla consapevolezza di ciò che Anghiari sta facendo per renderla sempre più attrattiva. "La tradizione si coniuga sempre più con l’innovazione – ha detto nel suo intervento il sindaco Alessandro Polcri, nella veste anche di presidente della Provincia di Arezzo – e assieme all’esaltazione del pregio del ‘fatto a mano’ la mostra è divenuta un contenitore di contenuti, ovvero cultura, arte e musica, che hanno un’unica grande finalità: quella di far conoscere il nostro borgo, sempre più proiettato verso un turismo di qualità. E poi, torno a sottolineare la grande novità di quest’anno: il rapporto di collaborazione con Gradara". Parole di elogio sul contesto logistico della mostra mercato sono arrivate anche dal prefetto Maddalena De Luca e dal questore Maria Luisa Di Lorenzo, mentre il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli ha posto l’accento sullo "spirito artigiano" che si respira nella patria di Baldaccio, con la creatività e i prodotti che sono espressione del territorio.

Ed è proprio per questo motivo che si è anche soffermato su un particolare: "Negli ultimi tempi – ha dichiarato Ceccarelli – questo tipo di indirizzo è stato erroneamente considerato una formazione di serie B e allora è bene ricordare che il mestiere artigiano è di grande dignità".

Non solo: il suo accostamento all’arte è stato il punto trattato da Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con particolare riferimento alla collaterale denominata appunto "I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno". E poi, gli altri rappresentanti dell’economia: Paolo Sestini, presidente della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo – da sempre al fianco della rassegna – e i vertici delle due organizzazioni di categoria. Andrea Marsupini, vicepresidente aretino di Cna, ha parlato di mostra che guarda al futuro senza dimenticare un passato che ha fatto degli artigiani italiani i migliori del mondo e Maurizio Baldi, presidente provinciale di Confartigianato Imprese, ha stilato in conclusione una sorta di compendio: "I cinque pilastri si chiamano artigianato, arte, cultura, tradizione e territorio; ebbene, Anghiari costituisce la sintesi migliore".

Le note della locale filarmonica "Pietro Mascagni" e la benedizione impartita da don Alessandro Bivignani hanno preceduto il momento del taglio del nastro all’ingresso di Palazzo Pretorio. E intanto, i primi visitatori erano già al giro sulle stradine e i vicoli per poi entrare dentro i fondi e cominciare a visionare i prodotti in esposizione; in attesa di decidere cosa eventualmente acquistare, foto e selfie d’obbligo sugli angoli più caratteristici.