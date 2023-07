Tpl, risorse ripartite tra Provincia e Comuni Bus: parte la nuova classe di aspiranti autisti ad Arezzo

Giornate importanti per il trasporto pubblico locale. E’ stato appena raggiunto tra Provincia e Comuni, un accordo sulla ripartizione delle risorse riguardanti il Tpl. La Sala dei Grandi della Provincia, ha ospitato un incontro promosso dal Presidente Polcri, sul Servizio di Trasporto Pubblico Locale a domanda debole, che vede interessati 31 Comuni del territorio. Presenti oltre ai Sindaci, anche il Consigliere Provinciale con delega al Trasporto Pubblico Locale e mobilità sostenibile Matteo Del Barba. "E’ stata l’occasione per condividere i contenuti di una nuova proposta, per redistribuire le risorse economiche che la Regione destina ai comuni, tramite la Provincia quale cofinanziamento per la gestione dei Servizi Tpl di Rete Debole - ha detto Polcri - Dopo un lungo lavoro di confronto e collaborazione con tutti i soggetti interessati, è intenzione approvare questo nuovo modello anche in vista ed in preparazione delle scadenze e degli impegni che si riconnettono al cosiddetto Tempo T2, che coincidono con il 1 novembre 2023. Undici sono in Comuni della Provincia che hanno già attivato Servizi Tpl di Rete Debole; 6 fra questi hanno già completato la realizzazione della Rete, cinque debbono solo completarla. Due Comuni attiveranno il Servizio il 15 settembre, due Comuni il 1 Novembre; altri due il 1 gennaio 2024".

Intanto questi sono i primi giorni di formazione in aula per la nuova classe del Dipartimento Sud di aspiranti autisti dell’Accademia di Autolinee Toscane con 21 candidati. Una volta conseguite le patenti saranno inseriti negli organici delle sedi operative di Siena, Grosseto e Arezzo. Nella scorsa edizione iniziata a febbraio, hanno iniziato il percorso 21 autisti, 3 su Arezzo.