Tovaglia a Quadri cerca casa Non solo Sorci e Poggiolino "Tre ipotesi in ballo per agosto"

di Claudio Roselli

Verso una separazione, anche definitiva, fra "Tovaglia a Quadri" e il Poggiolino di Anghiari, che dal 1996 al 2019 è stato il palcoscenico naturale della cena spettacolo in quattro portate che si tiene ogni estate ad Anghiari? La suggestiva piazzetta del centro storico del paese, da tutti apprezzata nel corso degli anni proprio per il contesto nel quale si trova, rimane ancora nel ventaglio delle soluzioni, ma è divenuta a questo punto la meno probabile. Cambiano i tempi, con gli appartamenti e i locali affacciati su di essa che sono adesso occupati, per cui sta venendo meno la necessaria dotazione logistica per il cast della commedia. Non solo: andando in scena nel periodo canonico che va dal 10 al 19 agosto, accade che vi possano essere anche due coincidenze (quest’anno, per la verità, il calendario ne prevede solo una) con "I Mercoledì di Anghiari", appuntamento serale molto partecipato, con il risultato che in questo giorno della settimana la rappresentazione venga a essere cancellata proprio per evitare la sovrapposizione di eventi. Ricordiamo, per completezza di informazione, che dopo il 2019 (ultimo anno, come ricordato, al Poggiolino), vi è stata la pandemia, che nel 2020 ha suggerito la produzione e la proiezione di un film, poi dal 2021 "Tovaglia a Quadri" si è spostata nell’altrettanto stupendo scenario del Castello di Sorci.

Sarà così anche il prossimo agosto?

"Potremmo chiudere il trittico a Sorci – ha affermato Andrea Merendelli, autore dei testi assieme a Paolo Pennacchini, nonché regista – come potremmo anche avere una location nuova, che stiamo valutando". Merendelli non anticipa altro su quest’ultima ipotesi, limitandosi a dichiarare: "L’argomento è sul tavolo proprio adesso e penso che nell’arco di pochi giorni saremo in grado di ufficializzare il luogo che ospiterà l’edizione 2023. Il Poggiolino non è cancellato dalle nostre volontà, anche se tornarvi sarà molto difficile". Nulla ancora, sulla trama della pièce 2023: quasi sicuramente, i due autori si ispireranno a fatti o situazioni contingenti che caratterizzano l’attuale momento in generale, dando a essi una rivisitazione e un nesso logico in chiave locale.

È successo anni addietro con il commercio online, poi con la chiusura del viadotto del Puleto e lo scorso anno con il "Liceo contadino", ovvero il ritorno all’autosufficienza alimentare e al calore garantito dal fiato delle vacche per combattere il caro bollette. "Di una cosa potete essere certi: "Tovaglia a Quadri" ci sarà anche stavolta", ha concluso Merendelli.