Tour in vallata per gli inviati di National Geograpich: scoperto il potenziale cicloturistico

MONTEVARCHI

Un giro lungo la Setteponti. Nei giorni scorsi il Gs Avis Montevarchi, con altri ciclisti della Fiab di Arezzo, ha accompagnato in bici Andrea Guolo, Enzo Dainese, Gigi Saccardo, Andrea Denadai di National Geograpich, una rivista mensile pubblicata in moltissimi paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse che conta 50 milioni di lettori, sull’antica Cassia Vetus. Il gruppo ha percorso il tratto che il grande Gino Bartali utilizzava per raggiungere Arezzo da Firenze per continuare poi il suo viaggio verso Assisi, in aiuto della popolazione ebrea. Il servizio uscirà sul numero di maggio della rivista specializzata del magazine "Italia in bicicletta".

Percorrendo questa strada, gli inviati dell’importante rivista internazionale hanno potuto scoprire l’enorme potenziale cicloturistico di questo angolo di Toscana: dal "ponte de La Gioconda" al monumento nazionale della Pieve di Gropina, dalla bellezza di Loro Ciuffenna col suo torrente e il suo mulino alle meravigliose Balze del Valdarno.