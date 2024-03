“Totale abbandono delle politiche per le famiglie”. Attacco del Pd di Montevarchi alla giunta Chiassai

Arezzo, 05 marzo 2024 – “Abbiamo appreso dal sito istituzionale e dalle pagine social del comune che i centri educativi per il supporto scolastico a bambini e ragazzi hanno iniziato la loro attività il 12 febbraio u.s.. In deciso ritardo”. Lo hanno detto i consiglieri dei Gruppo Consigliare del Partito Democratico di Montevarchi Elisa Bertini, Samuele Cuzzoni, Luciano Rossetti e Letizia Baldetti e la Segretaria del Pd montevarchino Sara Brogi.

“I centri educativi più comunemente chiamati doposcuola – hanno aggiunto - sono servizi in aiuto alla famiglie sia per l' offerta educativa che per l' accudimento, nella conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, spesso divisi fra la cura dei figli e dei propri genitori anziani. Questi servizi sono necessari e fondamentali per una comunita', ma non certo se vengono aperti a febbraio (quando l'anno scolastico è avviato ormai da settembre) e per soli tre giorni a settimana. Visto il ritardo nell'attivazione di questo servizio è evidente che molte famiglie si siano già organizzate autonomamente attraverso l'ausilio delle parrocchie oppure privatamente. Se fosse uno scherzo si potrebbe pensare “Meglio tardi che mai” . Ma non è uno scherzo e non è nemmeno la prima volta che assistiamo a queste improvvisazioni. Già questa estate sono uscite le iscrizioni per i centri estivi a giugno quando molte famiglie si erano già organizzate privatamente".

"Ancora peggio – hanno proseguito - è la notizia che apprendiamo in questi giorni: aprire i centri educativi a metà anno scolastico: a febbraio”. Il gruppo consigliare del Pd di Montevarchi ha quindi chiesto all' assessore Competente le motivazioni del ritardo nell'attivazione del servizio del centri educativi e se vi siano ulteriori progetti di servizi allo studio dell'Amministrazione per dare un supporto concreto alle famiglie di Montevarchi. “Infatti sin dalla Prima Giunta Chiassai – hanno concluso - assistiamo a un totale abbandono delle politiche per le famiglie, che nel nostro comune sono ormai sostenute esclusivamente delle parrocchie e dal privato sociale. Una Giunta ad oggi troppo orientata a cercare i difetti delle altre istituzioni e amministrazioni che si dimentica dei propri cittadini e delle risposte che dovrebbe dare quotidianamente e che purtroppo da molti anni mancano”. Insomma, la polemica inizia a montare.