Torri, rocche e chiostri Tutte le suggestioni del Mammut Festival

di Laura Lucente

Quattro edizioni, quattro concerti e quattro città per la nuova avventura artistica del Mammut Jazz Fest che animerà l’estate in Valdichiana. Civitella in Valdichiana, Lucignano, Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino hanno scelto di scommettere su questa esperienza culturale nata dalla pancia dell’associazione culturale Mammut guidata da Antonio Massarutto. Gli appuntamenti sono in programma dal 27 luglio al 24 agosto "Un progetto nato in reazione al periodo pandemico – ricorda il presidente Massarutto - e che fortunatamente oggi ci siamo lasciati alle spalle. Un festival che ha saputo rinnovarsi anno dopo anno andando a creare eventi ad hoc che ben si sposassero con le location che ci ospitano. Questo grazie al grande lavoro di squadra che tutti i componenti dell’associazione, ognuno con le proprie professionalità, mettono in campo. Il linguaggio del jazz crea legami unici tra musicisti e spettatori, ed il Mammut lo fa immergendo pubblico e gli artisti in luoghi speciali".

Torri medievali, rocche antiche, piazze spettacolari e chiostri dal fascino magnetico, queste le sedi scelte per scoprire e far scoprire luoghi inediti e suggestivi di cui il territorio è particolarmente ricco. Il via alla Rocca di Civitella (27 luglio) dove si esibiranno Archivio Futuro, gruppo nato dall’incontro tra Lorenzo BITW e Danilo Menna. "Progetto in cui si sperimenta la dualità, tra l’acustico e l’elettronico, la musica organica e quella programmata", spiegano gli organizzatori.

Nella splendida piazza San Francesco a Lucignano (3 agosto) è di scena il progetto "Cosmonautica" del contrabbassista romano Riccardo Gola. Con lui sul palco Francesco Bigoni al sax e clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Enrico Morello alla batteria. Il trio di Igor Legari sarà protagonista a Foiano della Chiana (10 agosto) sotto le logge adiacenti a piazza Frà Benedetto con lo spettacolo "Arbo".

Ritmo e melodia, danza e canto sono gli elementi chiave di quest’opera. A chiudere il festival sarà Alessandro Baris, polistrumentista, compositore e produttore di musica elettronica italoamericano, che si esibirà a Castiglion Fiorentino (24 agosto) e presenterà dal vivo il suo set audiovisivo "Sintesi" con il quale è in tour.