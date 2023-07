Torrenti, piano per il rischio alluvioni Via agli interventi sui corsi d’acqua

Con l’arrivo dell’estate si intensificano gli interventi di manutenzione ai corsi d’acqua del comune di Montevarchi. I lavori, in gestione al Consorzio di Bonifica, consistono nella messa in sicurezza del reticolo idraulico e delle arginature leopoldine nel tratto cittadino del fiume Arno attraverso lo sfalcio della vegetazione infestante e il taglio selettivo di quella secca, in modo da non compromettere il regolare deflusso delle acque.

Le operazioni saranno suddivise in lotti di intervento e sarà data priorità alle zone interne al centro abitato. Nello specifico, i lavori interesseranno innanzitutto il torrente Dogana, dall’immissione in Arno fino al Noferi, con le lavorazioni nella zona del Pestello. Poi sarà la volta del Borro dell’Ornaccio, della Vigna Borranicchi, del Borro Rosso e Ciaperona, specificatamente nel tratto a monte del tombamento fino alla lottizzazione di via Ebro. Saranno interessati anche il Trigesimo o Caposelvi a Levanella e Mercatale, ma anche il Borro di Valdilago e il Fosso Reale, per proseguire con il Borro del Giglio, Spedaluzzo, il Borro del Quercio fino alla località Casa Renai. Il lavoro del Consorzio di Bonifica si concentrerà anche sul torrente Ambra a Levane.

Un corso d’acqua che desta preoccupazione nei residenti della frazione.

I cittadini sono infatti preoccupati da tempo per i fenomeni di erosione che stanno caratterizzando il piccolo fiume.

A giugno si è tenuto anche un incontro tra abitanti e amministrazione comunale per sollecitare un intervento di Regione Toscana.

L’ente regionale effettuò un sopralluogo nell’agosto del 2022, attribuendo il fenomeno alla normale dinamica fluviale.

La giunta comunale, ritenendo il riscontro inaccettabile, inviò tre successive richieste nei mesi di dicembre, marzo e maggio 2023, affinché venisse affrontata la situazione provocata dall’erosione che aveva causato nel tempo il cedimento di alcuni tratti di sponda del torrente, la parziale distruzione di alcune opere di rinforzo e l’interramento dell’ansa di sedimentazione destinata a rallentare la velocità dell’acqua di piena.

Adesso, come specificato dall’assessore Lorenzo Posfortunato, la Regione ha rimandato al demanio la competenza sul nuovo assetto del fiume, quindi bisognerà aspettare per capire se il torrente Ambra necessita di ulteriori accorgimenti per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità.