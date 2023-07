Toro Scatenato", Pugilato sul Grande Schermo e in Platea a San Giovanni Valdarno" Un incontro tra cinema e boxe: stasera a San Giovanni Valdarno, in occasione del ciclo "La nostra memoria inquieta", l'epopea di Robert De Niro in "Toro scatenato" incontra l'oro olimpico di Patrizio Oliva, con Fabrizio Narducci, Marco Consolati e Leonardo De Nicola. Un'occasione per riscoprire la noble art.