Torneo del Pao Presentato il programma con raccolta fondi

Sabato 27 maggio torna il tradizionale appuntamento con il Torneo del Pao organizzato dai ragazzi della Fossa, storico gruppo organizzato della Curva Minghelli. Dedicato a Francesco Paolucci, tifoso amaranto e fondatore del gruppo Due Giugno Drunk scomparso nel 2004, il torneo di calciotto si disputerà nel campino del parco Arno a lui stesso intitolato e sarà occasione per ricordare anche Gigi e Claudio, altri tifosi amaranto che non ci sono più. L’inizio del torneo è previsto per le 10, con pranzo alle 13 e fasi finali a partire dalle 15. L’edizione 2023 proseguirà poi al Teatro Tenda, dove alle 18 l’avvocato Giulio Ciabattini approfondirà il tema della "repressione smart" prima delle premiazioni del torneo. Infine, cena e dj set di Daniele Ginger. Durante la serata verranno raccolti fondi per la Tribù dei nasi rossi di Arezzo.

Intanto domenica l’Arezzo sarà impegnato alle 15 contro il Poggibonsi: Indiani dovrà fare la conta dei disponibili, soprattutto nella batteria degli under. Il tecnico ha infatti ammesso che la stagione di Gaddini è finita, mentre una distorsione alla caviglia terrà presumibilmente fuori causa anche Poggesi.