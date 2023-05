Tornei, gare e raduni Venti giorni dedicati al Festival dello sport

L’estate sangiovannese è partita con il Festival dello Sport. Da ieri e fino all’11 giugno tante iniziative legate al benessere e al divertimento. La manifestazione è organizzata dal Comune di San Giovanni in collaborazione con le società sportive comunali, con l’Unione nazionale veterani sportivi, con la Federazione pugilistica italiana, con Scholas sport boxval, con l’osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile, Sport senza frontiere e le scuole del territorio. Il festival ieri ha proposto "Le regole dello sport" assieme ai giovani dell’istituto Masaccio, Marconi e della scuola della suore agostiniane. Si prosegue poi sabato 27 maggio con il torneo esordienti maschili minibasket al Palagalli. Tra gli appuntamenti da segnalare, lunedì 29 maggio all’antistadio Ciantini si svolgerà il primo torneo Città di San Giovanni della Marzocco Sangiovannese. Il 6 giugno sarà la volta della gara ciclistica VI Torneo Città di San Giovanni, mentre l’8 giugno torna la ginnastica sotto le stelle con il saggio della ginnastica sangiovannese. Grande attesa inoltre per venerdì 9 giugno, con un dibattito in Palazzo d’Arnolfo sullo scrittore e giornalista Luciano Bianciardi alla presenza della figlia Luciana. Chiude il programma la giornata dello sportivo, che si terrà alla Pieve di San Giovanni Battista domenica 11 giugno.