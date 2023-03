Tornano le visite gratuite a Casa Bruschi Tour con Sant’Andrea

Oggi l’ingresso a Casa Bruschi sarà gratuito come nei musei di Intesa Sanpaolo, in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura la prima domenica del mese. Il Quartiere di Porta Sant’Andrea organizza alle 15,30 una visita di gruppo alle due mostre ospitate alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, in Corso Italia ad Arezzo: "La sottilità dell’aria". Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari e "Le banconote della Shoah". Nell’occasione si potrà visitare anche il Museo scrigno di ottomila pezzi di antiquariato. Info 329 2610458.