Tornano i Giochi dei Nonni A Castelsecco per il Calcit

Sarà recuperata sabato 24 giugno la seconda edizione dei "Giochi dei nonni", l’iniziativa che ha preso vita da un’idea di Giovanni Rupi e saltata per pioggia nelle scorse settimane. Torna la manifestazione che si svolge nello splendido scenario della collina di Castelsecco che domina la città. Qui l’appuntamento sarà dalle 15,30 alle 19,30 di sabato. In programma un pomeriggio di giochi di gruppo ed individuali, con strumenti e giochi artigianali di altri tempi, che saranno al centro della giornata. La partecipazione al pomeriggio è gratuita ed aperta a tutti. I giochi saranno seguiti dal Cngei la Sezione Scout di Arezzo. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Arezzo, ha come promotori l’associazione Castelsecco, il Calcit di Arezzo, la sezione Scout di Arezzo del Cngei, la Federazione Anziani e pensionati Fap Acli e l’Uisp sport per tutti.

L’invito degli organizzatore è a partecipare ad un pomeriggio festoso dove nonni e nipoti potranno trascorrere insieme momenti di serenità e svago con i giochi dei tempi che furono e dalle ore 17 merenda aperta a tutti con contributo per il Calcit di Arezzo.

In arrivo un pomeriggio di festa, ricordi, allietato da musica e canti nello spazio del sito archeologico. Per raggiungere il sito archeologico di Castelsecco in auto: si percorre la ss73 verso Sansepolcro, passato il bivio dello stadio sulla sinistra ci sono le indicazioni per San Cornelio. A piedi il sentiero itinerario storico paesaggistico è lungo 8 chilometri: dallo stadio va imboccato il sentiero Cai459. Per partecipare ai giochi è gradita la prenotazione: 0575 22200 Calcit, 392 4672502 Associazione Castelsecco.