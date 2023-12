Tornano gli Oscar della Giostra: "Due ultime edizioni emozionanti" Nocentini tra bilanci e previsioni

di Sonia Fardelli

AREZZO

Le giostre del 2023 hanno consacrato nuovi protagonisti. Non più solo un’egemonia schiacciante di giostratori come Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci, che vantano 12 lance d’oro. Ma anche nuovi giovani scalpitanti, che se è vero che hanno ancora tanta strada da fare, hanno comunque in questo 2023 spezzato un pesante dominio. Saranno premiati domani alle ore 21 alla quarta edizione del Gran Galà della Giostra, organizzato al Circolo Artistico dall’associazione culturale Correr Giostra. Quattro i premi tecnici: miglior giostratore, miglior giostratore di riserva, miglior binomio e miglior cavallo. A scegliere i vincitori sarà una giuria composta da Giorgio Marmorini, Andrea Lanzi, Luca Veneri, Gianni Cantaloni e Federico D’Ascoli. Ai voti dei giudici verrà sommato quello dei capitani e bonus particolari saranno assegnati a chi ha colpito il 5 e a chi ha vinto Giostra. Ci sarà anche il premio "Passione Giostra", assegnato da una seconda giuria presieduta da Luca Caneschi e riservato a una singola persona che ha aiutato a far crescere la manifestazione oppure ad un evento o un gesto di particolare valore. I nomi dei vincitori saranno svelati, ovviamente solo all’ultimo minuto. "Sono state entrambe giostre molto emozionanti - dice Paolo Nocentini presidente di CorrerGiostra - quello che è saltato subito all’occhio e in controtendenza rispetto agli ultimi anni, è che la preparazione di cavalli e giostratori era al top a giugno. Frutto questo del grande lavoro che si fa nelle scuderie dei quartieri".

Quali sono le nuove forze della Giostra?

"Intanto Porta Sant’Andrea che ha riconquistato la ribalta con Martino Gianni. Un allenatore che significa competenza, qualità e risultati. Non diamo però per morto prima del tempo Santo Spirito. A mio avviso Cicerchia e Scortecci sono sempre la coppia da battere".

E Porta Crucifera?

"Il quartiere rossoverde mantiene sempre un profilo basso e lavora sodo. Non dà peso ai giudizi e va avanti con le sue idee. E dal 2021 ha vinto due giostre. Gli altri quartieri dovrebbero preoccuparsi".

A Porta del Foro cosa potrà cambiare con l’arrivo di Vedovini?

"I giallocremisi hanno perso a giugno per un niente. Tecnicamente sia i giostratori che i cavalli sono apposto, serve una spinta in più. Vedovini è stata una scelta azzeccata e inevitabile. Ha conoscenza della Giostra e dell’equitazione ed è capace, come ci ha dimostrato da giostratore, di mettere pressione agli avversari. Anche con un solo sguardo". Al Gran Galà saranno presenti anche i bambini protagonisti del programma "Il Saracittino" e durante la serata sarà possibile acquistare il calendario della Giostra del Saracino 2024 con un’offerta libera a partire da 10 euro da destinare a Casa Thevenin.