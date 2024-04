Torna Valdarnissima. Sessanta banchi per la grande fiera

"Valdarnissima" fa tris e si prepara al tutto esaurito con il favore della primavera incipiente. Per l’intera giornata di oggi San Giovanni torna ad ospitare i banchi della grande fiera, un vero e proprio festival del commercio ambulante di valore che animerà la piazza intitolata al compianto presidente della Sangiovannese Arduino Casprini, antistante lo stadio comunale. Ideato da Daniele Lucaccini, erede di una storica famiglia di commercianti di vallata punto di riferimento da decenni nelle principali piazze toscane, l’evento viene allestito due volte l’anno e si avvale anche della collaborazione logistica della Pro Loco cittadina. "Ho pensato di organizzare la manifestazione prendendo spunto da quanto accade da tempo in altre città della Toscana. Nel comprensorio valdarnese mancava un appuntamento del genere – spiega il promotore - e alla luce del gradimento ricevuto in passato da esercenti e cittadinanza sono più che mai convinto che si tratti di un momento importante per la nostra categoria e per il comparto. Non è un caso infatti che abbiano accolto il nostro invito e aderito molti altri colleghi provenienti da lontano".

Saranno circa settanta gli espositori presenti in piazza, espressione di altrettante attività che si muoveranno da ogni angolo della regione per mettere in vetrina un ampio ventaglio di proposte, dall’abbigliamento alle calzature, dai casalinghi ai componenti di arredo. "Questa domenica - riprende Lucaccini - torniamo nella consueta sede dell’edizione primaverile, mentre quella invernale si tiene in Corso Italia, e ancora una volta puntiamo sulla qualità dell’offerta". L’obiettivo dichiarato è ricalcare le orme degli anni precedenti quando centinaia di persone hanno sancito il successo dell’iniziativa ritenuta ideale per rinnovare il guardaroba e prepararsi al periodo estivo che peraltro sembra essere anticipato da un aprile dalle temperature elevate e inusuali. Un arrivo prematuro del caldo che potrebbe mandare in soffitta la mezze stagioni, come nel celebre luogo comune, ma che non coglie di sorpresa gli operatori del settore, pronti anche ad eventuali dietrofront del meteo e cali termici. Del resto ormai è un trend consolidato e soprattutto chi lavora nel settore della moda si fa trovare pronto a tutte le evenienze sfoggiando il campionario dell’estate accanto ai capi che sarebbero più in linea con il calendario. "Valdarnissima" ter dà infine l’occasione di fare il punto sull’andamento dei consumi che come un mantra si dice sempre debbano essere rilanciati: "Nel mio ambito di commerciante di abbigliamento intravedo una ripresa degli acquisti – conclude Lucaccini – e una rinnovata fiducia da parte della clientela. E’ ovviamente un’opinione personale e legata alla mia attività, ma posso definirlo in generale un buon inizio dopo anni di sofferenza e spero che la tendenza sia confermata in futuro".