Torna Selezione Vintage al Giardino Pensile e in Fraternita

Torna Arezzo Selezione Vintage e lo fa nella centralissima Piazza Grande presso il Palazzo di Fraternita e nel Giardino Pensile del Palazzo della Provincia di Arezzo, in via Ricasoli 52.

La manifestazione fieristica dedicata al vintage aprirà le porte a curiosi ed appassionati nel fine settimana del 6 e del 7 maggio, nel contesto della Fiera Antiquaria. La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con il Comune di Arezzo e la Fiera Antiquaria, ospiterà una ventina di espositori provenienti da tutta Italia, che con i loro pezzi unici delizieranno gli appassionati del settore e non solo.

Due le locatione in cui per tutto il fine settimana del 6 e 7 maggio saranno disposti i banchi del vintage: il Palazzo di Fraternita in piazza Grande appunto e il Giardino pensile del palazzo della Provincia in via Ricasoli, aperti entrambi con orario continuato 9-19 entrambi i giorni ad ingresso libero. Si potranno trovare vestiti datati, accessori, bigiotteria e scarpe anche di brand famosi, che hanno oltre 20 anni di vita.