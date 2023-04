Torna nelle case il periodico del Comune

Torna nelle case dei cortonesi il periodico "Cortona Notizie", quadrimestrale edito dal Comune. Questa edizione è ricca di informazioni su eventi culturali e lavori pubblici.

Spazio centrale alla cultura e alle prossime celebrazioni dedicate a Luca Signorelli, ma anche le novità riguardanti la Collezione Egizia presto inaugurata al Maec. Sul fronte dei lavori pubblici è possibile trovare il quadro degli interventi sui parcheggi, sull’attuazione dei primi cantieri Pnrr a Camucia e le immagini della nuova sala civica di Mercatale.

Fra le altre notizie spazio alle azioni di contrasto al fenomeno delle truffe, il punto sulle azioni di sostegno delle politiche sociali e per l’istruzione oltre ad una panoramica sulle attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche di Cortona. Anche questo numero, in formato tabloid e costituito da 12 pagine, è stato sviluppato in economia avvalendosi di Poste Italiane per il recapito domiciliare. Cortona Notizie si può sfogliare anche online, collegandosi al sito istituzionale: www.comunedicortona.it.