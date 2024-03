Torna l’ombra delle baby gang. Da S.Agostino nuovo allarme

Si muovono a piccoli gruppi. Non più e non solo nelle ore diluite della movida notturna. Si muovono anche in pieno giorno nel solito quadrilatero del centro, tra piazza Sant’Agostino, via Roma, piazza San Francesco e la parte alta del centro. Comje è accaduto nell’ultimo colpo messo a segno da una baby gang che ha preso di mira un adolescente che, zaino in spalla, stava andando a scuola. Otto del mattino, zona centralissima, piazaa Sant’Agostino: il ragazzo viene affiancato da cinque giovani, forse minorenni pure loro. Qualche spinta e minacce verbali: la gang cerca soldi e chiede al ragazzo di svuotare le tasche. L’atteggiamento violento e intimidatorio, convince il ragazzo a consegnare i pochi euro che ha in tasca. Ma non basta: i cinque aggressori puntano anche il suo smartphone e la richiesta diventa pressante. Minacce, frasi pesanti, da bulli di quartiere. Poi arrivano i passanti e l’azione si interrompe: gli aggressori mollano la presa, hanno in tasca gli spiccioli della vittima di turno e se ne vanno. Accade in una piazza già teatro di scorrerie ben più gravi, quelle della banda Montana. Quanto basta per portare indietro le lancette dell’orologio del tempo e torna la paura. Perchè non è il primo caso in una manciata di mesi.

In via Roma, un altro gruppo di giovanissimi aveva accerchiato un coetaneo e con minacce, spintoni e botte, lo avevano costretto a spogliarsi, consegnando il piumino e la felpa. Il ragazzo era rimasto in maniche di maglietta e la denuncia dei genitori ha fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori della scorreria.

Dell’ultima aggressione in piazza Sant’Agostino, si occupano gli specialisti della Squadra mobile diretta da Sergio Leo. In queste ore stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere che sorvegliano la piazza a caccia di tracce o elementi che possano portare all’identificazione dei cinque giovanissimi. Un fenomeno che si ripete e comincia a creare preoccupazione, anche se, spiegano gli investigatori, in questi casi si tratta di gruppi di ragazzi non organizzati in vere e proprie bande. Si tratta per lo più più di gruppi estemporanei che agiscono condividendo un obiettivo: soldi o telefoni cellulari in particolare. Un atteggiamento violento che li spinge a pretendere il possesso degli oggetti degli altri. Quasi un modo per passare il tempo. Ma non è un gioco.

Lucia Bigozzi