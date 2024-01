Torna l’affido contro la povertà educativa. Le famiglie fanno squadra per la cultura

Arezzo è la prima città in Toscana che promuove percorsi di ricchezza educativa attraverso lo strumento dell’affido culturale. La cultura è una delle leve più potenti di coesione sociale e Arezzo dal 2015 unisce progetti culturali e sociali e che fa di Arezzo il comune capofila in Toscana e tra quelli di riferimento in Italia.

Contrastare la povertà educativa grazie alla collaborazione attiva fra famiglie che stringono un patto finalizzato a realizzare insieme uscite destinate ai più piccoli al cinema, a teatro, nei musei, nelle librerie ed altre esperienze di fruizione culturale. È con queste finalità che da lunedì è stata attivata la seconda edizione dell’Affido Culturale. Il progetto, giunto per la prima volta in Toscana lo scorso anno, è realizzato dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e dal Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità, ed è curato da Officine della Cultura.

In questa edizione, che resterà attiva fino al prossimo giugno, saranno coinvolte fino a 12 famiglie e circa 28 bambini di età compresa tra la prima infanzia e l’adolescenza, che potranno partecipare ad un numero minimo di 8 uscite di gruppo. L’Affido Culturale ha l’obiettivo di mobilitare, contro la povertà educativa, alcune "famiglie risorsa", valorizzando l’esperienza dell’affido familiare, ma declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali. L’idea di fondo è semplice: genitori che abitualmente portano i figli al cinema, a teatro, al museo o in libreria, possono portare anche un altro bambino, eventualmente accompagnato da un proprio familiare adulto, che altrimenti non farebbe esperienza di questi luoghi.