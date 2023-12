Torna la banda del buco. Colpo di notte a Quarata

di Gaia Papi

AREZZO

Nuovo colpo ad una ditta di preziosi. Non un "colpo grosso", ma sufficiente a far risalire la preoccupazione nel distretto orafo. La scorsa notte i ladri sono entrati in azione alla Silver Light di Quarata. La ditta, che da più di 18 anni progetta, sviluppa e produce gioielli sia in argento che in bronzo, ha la sede proprio difronte alla Multiform, che il 20 ottobre ha subito un blitz da un milione di euro, uno dei più importanti nella storia recente di colpi al nostro distretto orafo. Diverso, molto diverso, il modus operandi. Niente auto rubate lanciate come un ariete contro il portone d’accesso, né alberi abbattuti per bloccare l’arrivo delle forze dell’ordine, o cariche esplosive per far saltare le casseforti. Questa volta è tornata in scena una vecchia tecnica, quella del buco nella parete. Del tutto simile a quanto è avvenuto ad aprile nella zona industriale adiacente all’aeroporto di Molin Bianco ad Arezzo, quando una banda entrò in azione facendo un foro nella parete laterale di tre piccole ditte, tre sigle minori fra le oltre mille del distretto: la Mas, la Rapini e la Del Lama. Ingente il bottino, intorno ai 100 mila euro, in gioielli d’oro e argento. Anche in questo caso i malviventi hanno approfittato di un cantiere nello stesso capannone della Silver Light. In un muro confinante hanno aperto un buco e sono entrati. L’allarme è scattato nel cuore della notte. Da quel momento i banditi hanno avuto poco tempo, quello necessario per arraffare oggetti d’argento, dalle prime stime sembra una decina di chili, e dileguarsi. Il proprietario non ha ancora formalizzato la denuncia con la stima del bottino, ma sembra si aggiri su una cifra intorno ai 10-15 mila euro. Dopo i rilievi della polizia scientifica, gli uomini delle Volanti stanno visionando le telecamere della ditta. Per ora, nelle immagini appaiono due banditi, incappucciati, ma non si esclude che un controllo ulteriore possa far emergere altri elementi. Ad ottobre le immagini del colpo alla Multiform erano state viste in diretta dal proprietario della ditta sul suo telefonino sul quale aveva attivato il sistema di videosorveglianza. Fu testimone diretto dell’assalto alla sua ditta da parte di dieci banditi, uno shock. Lui uscì di casa per raggiungerli, ma la sua corso venne rallentata dagli alberi sistemati lungo tre diversi accessi all’azienda. Fu un colpo organizzato nei minimi dettagli. Dettagli forse ai quali hanno lavorato meno i banditi che hanno messo in atto il colpo la scorsa notte. Un colpo dalle dimensioni minori rispetto ai precedenti, ma che fa rialzare la preoccupazione nel distretto orafo. Certo, non siamo ai livelli dell’assedio del 2010-2011, quando di assalti ce ne erano quasi uno per notte, ma stiamo viaggiando con una media di un blitz al mese, dati pur sempre preoccupanti che fanno chiedere alla Consulta orafa maggiore sicurezza e più controlli. Del resto il 35% del fatturato nazionale della gioielleria passa da Arezzo, obiettivo quindi quanto mai sensibile.